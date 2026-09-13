Update 16:14. Conform celor mai recente informații, luptătorul MMA Tolea Ciumac a fost arestat.

Știre inițială Luptătorul MMA Tolea Ciumac a fost reținut de polițiștii bucureșteni, după ce ar fi fost implicat într-un conflict violent cu un alt bărbat, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Incidentul a fost surprins în imagini video, iar victima a refuzat să depună plângere. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, potrivit Poliției.

Incidentul a avut loc în Centrul Vechi al Bucureștiului, iar polițiștii Secției 27 s-au sesizat din oficiu pe 12 septembrie 2026, după ce în spațiul public au apărut imagini care surprindeau o altercație între doi bărbați.

Potrivit primelor verificări, între cei doi ar fi avut loc inițial o agresiune reciprocă. Conflictul ar fi escaladat ulterior, iar unul dintre bărbați ar fi continuat să-l lovească în mod repetat pe celălalt.

„La data de 12 septembrie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei 27 Poliţie s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbaţi s-ar fi agresat fizic, în faţa unui local din Centrul Vechi al Capitalei.

Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, iniţial, între cei doi bărbaţi ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceştia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt”, a transmis Poliția Capitalei.

În urma cercetărilor, polițiștii i-au identificat pe cei doi bărbați și i-au condus la sediul Secției 27 de Poliție pentru audieri.

Bărbatul care a fost agresat a declarat că nu dorește să depună plângere. Cu toate acestea, ancheta a continuat, iar polițiștii au luat măsuri față de cel considerat suspect.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul reținut este luptătorul MMA Tolea Ciumac. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Luptătorul urmează să fie prezentat magistraților, cu propuneri legale.

Polițiștii Secției 27, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs conflictul.