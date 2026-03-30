Tolea Ciumac, cel mai bun fotbalist din Raion, a devenit luptător de K1 la București

Tolea Ciumac a povestit despre cum a ratat la mustață cariera de fotbalist. Acesta a explicat că este un mare fan al sportului rege și că joacă ori de câte ori are ocazia, dar profesorul de filosofie a decis altceva pentru el.

Dacă nu s-ar fi făcut luptător, Tolea sigur devenea fotbalist. ”Din toate sporturile pe care le-am practicat cel mai mult mi-a plăcut fotbalul și îmi place. Și acum joc fotbal și îmi place. Mie nu-mi place să mă bat, n-ați văzut cum intru cu fața aia mea de-mi vine să plec. Iar dacă adversarul îmi dă două palme mă enervez și trebuie să bat și eu, ce să fac”, a spus sportivul.

Culmea este că cel care l-a îndemnat pe Tolea către ring a fost un profesor. ”Eu am ajuns la lupte întâmplător. Eram la examenul de filosofie și nu învățasem nimic, dar din cultură generală tot băteam apa-n piuă de jumătate de oră.

Și profesorul care era fost luptător și zice: mă, Tolea, tu n-ai învățat nimic, dar nu ești prost deloc, totuși nu vrei să te apuci de lupte?! Și eu i-am zis că-s fotbalist și el mi-a zis să mă ia la lupte. Și m-a luat la Steaua la lupte și așa am început”, a mai spus Tolea Ciumac.

Cert este că un adevăr există în toată această poveste. Pe vremea când era copil, Tolea a fost cel mai bun fotbalist din Raionul Rîșcani din Republica Moldova. A emigrat însă în București unde a ajuns să fie student la ANEFS. Acolo a început să practice lupte greco-romane.

Mai apoi a devenit bodyguard al mai multor vedete. Ulterior a devenit și luptător de K1. Este unul dintre puținii sportivi care intră în ring la peste 50 de ani.