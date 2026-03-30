Tolea Ciumac, cel mai bun fotbalist din Raion, a devenit luptător de K1 la București

Sursă foto: Facebook
Tolea Ciumac a povestit despre cum a ratat la mustață cariera de fotbalist. Acesta a explicat că este un mare fan al sportului rege și că joacă ori de câte ori are ocazia, dar profesorul de filosofie a decis altceva pentru el.

Tolea și fotbalul

Dacă nu s-ar fi făcut luptător, Tolea sigur devenea fotbalist. ”Din toate sporturile pe care le-am practicat cel mai mult mi-a plăcut fotbalul și îmi place. Și acum joc fotbal și îmi place. Mie nu-mi place să mă bat, n-ați văzut cum intru cu fața aia mea de-mi vine să plec. Iar dacă adversarul îmi dă două palme mă enervez și trebuie să bat și eu, ce să fac”, a spus sportivul.

De la filosofie la lupte

Culmea este că cel care l-a îndemnat pe Tolea către ring a fost un profesor. ”Eu am ajuns la lupte întâmplător. Eram la examenul de filosofie și nu învățasem nimic, dar din cultură generală tot băteam apa-n piuă de jumătate de oră.

Trecerea României la euro. Care sunt cei mai importanți pași
Obiect rar din fier meteoritic, vechi de 3.000 de ani, asemănător unui topor, descoperit în groapa ritualică nr. 7 din China
Și profesorul care era fost luptător și zice: mă, Tolea, tu n-ai învățat nimic, dar nu ești prost deloc, totuși nu vrei să te apuci de lupte?! Și eu i-am zis că-s fotbalist și el mi-a zis să mă ia la lupte. Și m-a luat la Steaua la lupte și așa am început”, a mai spus Tolea Ciumac.

Cel mai bun fotbalist din Raion

Cert este că un adevăr există în toată această poveste. Pe vremea când era copil, Tolea a fost cel mai bun fotbalist din Raionul Rîșcani din Republica Moldova. A emigrat însă în București unde a ajuns să fie student la ANEFS. Acolo a început să practice lupte greco-romane.

Mai apoi a devenit bodyguard al mai multor vedete. Ulterior a devenit și luptător de K1. Este unul dintre puținii sportivi care intră în ring la peste 50 de ani.

23:50 - Trecerea României la euro. Care sunt cei mai importanți pași
23:37 - Blocurile cu cel puțin trei etaje vor fi dotate cu lifturi. Clădirile cu risc seismic și monumentele istorice, singur...
23:21 - Tolea Ciumac, cel mai bun fotbalist din Raion, a devenit luptător de K1 la București
23:11 - Obiect rar din fier meteoritic, vechi de 3.000 de ani, asemănător unui topor, descoperit în groapa ritualică nr. 7 di...
23:02 - ⁠Cum a pierdut vloggerul Andy Popescu 1,6 milioane de euro
22:54 - Bilete de tratament balnear pentru pensionari în 2026. Condițiile de acordare și pașii de urmat

Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună
Marele interes al lui Donald Trump. Ce joc cu miză mondială face președintele SUA
Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”
