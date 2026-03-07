Singurul sportiv pe care Tolea ar vrea să-l bată. Luptătorul vizat nici nu vrea să audă de confruntare

Tolea Ciumac îl provoacă pe Cătălin Zmărăndescu la luptă, doar-doar apucă să se bată. Moldoveanul spune că s-ar ridica și din mormânt să se bată cu Zmărăndescu.

Anatolie Ciumac, cunoscut în lumea sporturilor drept Tolea îl provoacă din nou pe Cătălin Zmărăndescu. Acesta spune că ar face orice numai ca luptătorul să îi accepte provocarea.

Ba chiar s-ar trezi și din sicriu pentru o astfel de confruntare. ”Am pe unul pe care am boală mare, dar mă refuză mereu, ăsta e Zmărăndescu. Cu el m-aș bate și la 80 de ani dacă mă provoacă”, a explicat luptătorul.

Pe de altă parte, chiar dacă pe Cătălin Zmărăndescu îl provoacă, Tolea spune că nu are nimic cu fii lui, luptători și ei. ”Cu Zmărăndescu mare, ce treabă am eu cel mic, eu cu el am treabă. Și dacă nu apucă să îmi pună capacul la sicriu, mă ridic și-l bat. După ce îmi pune capacul e mai greu”, a mai spus luptătorul.

Pe de altă parte, fiul lui Zmărăndescu a acceptat diferite provocări de la Tolea făcute pe rețelele de socializare legat de tehnici de luptă. Până acum, Mihai Zmărăndescu i-a demonstrat că tatăl său se poate mândri cu el.

Problema între Tolea și Zmărăndescu datează de mai bine de 18 ani. La acel moment, Tolea lupta cu altcineva din echipa lui Zmărăndescu. Și în timpul meciului, moldoveanul a făcut o procedură complicată și adversarul a fost pus în cap.

Acela a fost momentul în care Zmădărăndescu nu a stat pe gânduri și a sărit la bătaie. Alături de al a sărit și o parte a echipei. Doar că Tolea i-a înfruntat singur. Lucru pe care nu l-a uitat nici acum.