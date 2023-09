România are două reprezentante la Cupa Mondială de Rugby

Sportul cu balonul oval va fi reprezentat în acest an de naționala României și de GFP RC la Cupa Mondială.

Amateur Rugby World Cup 2023 va avea loc în Franța

Obiectivul principal al Asociației Sportive “Gentlemeni Fără Principii” Rugby Club (GFP RC) s-a realizat o dată acceptarea onorantei invitații de participare la prima ediție a Cupei Mondiale de Rugby la nivel amator, competiție organizată de către Asociația Festival Mondial de Rugby Amator (AFEMORA), sub egida Comitetului SUD France și a Federației Franceze de Rugby, membrii activi în organizarea Rugby World Cup Franța 2023.

AFEMORA organizează între 23 – 30 septembrie prima competiție oficială internațională de rugby pentru jucători amatori, intitulată Amateur Rugby World Cup 2023, ce va avea loc în Franța.

Formatul competiției este identic cu cel al Cupei Mondiale de Rugby care se va desfășura în acest an tot în Hexagon, între 08 septembrie – 28 octombrie.

Vor fi 16 națiuni participante confirmate, echipe de club reprezentative din Noua Zeelandă, Franța, Belgia, Uruguay, Țara Galilor, Australia, Georgia, SUA, Africa de Sud, Scoția, Tonga, Anglia, Japonia, Argentina, Chile și România, dispuse în 4 grupe.

Grupele încep pe 23 septembrie

Competiția va începe sâmbătă, 23 septembrie, cu meciurile din grupe și va continua pe parcursul a opt zile. Acesta este un turneu de rugby în XV masculin destinat jucătorilor care nu sunt plătiți pentru a practica meseria de rugbyst.

Meciurile din grupe vor avea loc în orașele Port de Bouc (grupa A), Saint Raphaël (grupa B), Arles (grupa C), Saint Maximin (grupa D) și se vor desfășura pe 23 și 24 septembrie 2023.

Sferturile de finală vor avea loc la Manosque și Sisteron, joi, 28 septembrie.

Turneul de clasificare (28 septembrie), semifinalele și finalele (30 septembrie) vor avea loc la Digne les Bains.

România (RC GFP) a fost desemnată în grupa B, alături de reprezentantele din Africa de Sud (Hamilton Sea-Point RFC), Scoția (Oban Lorne Rugby) și Tonga (Kolomotua). Partidele grupei B se vor disputa în localitatea Saint-Raphael.

Cine este GFP RC

Delegația GFP RC formată din 36 de persoane are în componență 30 de jucători și 6 persoane în staff-ul tehnic, care practic pot îndeplini și rol de jucători.

Mădălin BARAULEA (căpitan GFP): „Sunt emoționat și în egală măsură onorat pentru rolul pe care îl voi îndeplini la Cupa Mondială acela de a coordona echipa în teren în meciurile care vor urma. Sper să trag echipa după mine, dar sunt conștient că am nevoie de sprijinul coechipierilor în momentele importante din competiție. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor GFP pentru încrederea acordată și sper ca această experiență extraordinară să ne motiveze pentru a putea reprezenta România și rugby-ul de nivel amator.”

„Obiectivul nostru este să promovăm rugby-ul pentru ca majoritatea să afle că nu este nevoie să devii jucător profesionist, este suficient să practici acest sport cu pasiune și dedicare. Prin acest exemplu ne dorim să inspirăm pe toți cei care vor să aibă o alternativă”.

Lotul GFP

Pilieri: Mădălin BARAULEA (cap.), Andi CĂPUȘANU, Constantin ȘTEFĂNESCU, Cătălin DRĂGOI, George STANCIU, Costin ANGHEL

Taloneri: Ștefan CEAUȘU, Valentin Eugen BADEA, Adrian Mădălin ȚALĂ

Linia aII-a: Cristian MOCANU, Cristian FERARU, Cristian Iulian NEGOESCU, Dan Valentin BELCEA

Linia aIII-a: Bogdan TELICEANU, Octavian GINGHINĂ, Marius IOSIF, Dan NĂSTASE, Marian MIHAI, Andrei ILIESCU, Cătălin CORDUNEANU, Liviu MAMOC, Constantin IVANCIU

Mijlocași la grămadă: Cristian CROITORU, Alexandru Daniel CĂPUȘANU, Marius Ovidiu IONIȚĂ

Mijlocași la deschidere: Pompiliu Constantin PETCU, Alexandru Cristian COMĂNESCU

Aripi: Iosif EVA, Mihai BÂRĂ, Alexandru MATEI, Dragoș Florian CIOLAN, Nicolae Cătălin MOISE

Centri: Răzvan EREMIA, Florin BUJOR, Mircea MAVRODIN, Ionuț BALABAN

Fundaș: George Andrei PETCU

Colectiv tehnic: Alexandru LUPU (antrenor-jucător), Marcel CĂPUȘANU, George Paul CLAPĂ

Ambasadorii acestui eveniment planetar sunt Gregory MONTEL, actorul francez și fostul internațional al Franței, jucătorul de linia I Christian CALIFANO (see link (3) Facebook).

PROGRAMUL MECIURILOR:

Sâmbătă, 23.09.2023 – meci grupe

Duminică, 24.09.2023 – meci grupe

Joi, 28.09.2023 – meciuri de clasificare

Sâmbătă, 30.09.2023 – semifinale, finale

Informații și contact

Mai multe informații despre eveniment se găsesc pe pagina oficială a competiției www.mondialrugbyamateur.com. Meciurile vor fi transmise livestream pe www.rugbymondial.tv.

Canalele oficiale de comunicare social-media ale evenimentului:

Facebook.com/mondialrugbyamateur

Instagram.com/mondialrugbyamateur

Twitter.com/Afemora2023

Despre GFP

Asociația Sportivă “GENTLEMENI FĂRĂ PRINCIPII RUGBY CLUB” sau GFP Rugby Club este o structură sportivă din România formată din componenți care provin dintr-o arie largă a fenomenului rugby: foști jucători, practicanți ai jocului de rugby fără un background specific și oameni care îndrăgesc acest sport, având cele mai variate profesii, medici, ingineri, economiști, funcționari, cadre militare, artiști, antreprenori.

GFP numără peste 60 de jucători amatori din trei categorii de echipe, Rugby XV, Rugby VII și Rugby Touch. Aceste echipe participă la diverse competiții naționale și internaționale de profil.

Finanțarea clubului este asigurată de fonduri alocate din surse 100% private, formate atât din taxele membrilor cotizanți, prin care se acoperă costurile operaționale și de funcționare, cât și din parteneriate și sponsorizări.

Viziunea GFP este de a crea o percepție privind reprezentarea acestui club pe scena rugby-ului românesc, având ca obiectiv prin atragerea de noi membri și formarea unei comunități veritabile în sportul cu balonul oval – COMUNITATEA GFP.

În prezent, această experiență sportivă și umană continuă prin aportul necondiționat al membrilor fondatori ai acestei asociații, dar mai important, prin modul proactiv al comunității create sub numele de GFP.

GFP mulțumește partenerilor săi KORTECH MED, KUNST ATELIER, JIDVEI, OTTO BROKER, DINAMIC’92, INNERPRIDE și VITAMIN AQUA pentru suportul oferit și sprijinul realizat privind participarea echipei la Cupa Mondială de Rugby Amator, Franța 2023.

Scurt istoric

2014 – Din dorința de a sprijini inițial un club de rugby pentru copiii din București, un grup de părinți, unit de pasiunea pentru sportul cu balonul oval, se hotărăște să se implice voluntar în activitatea de organizare a unei inițiative de responsabilitate socială. Astfel ia naștere proiectul „GLORIA FILIORUM PATRES RUGBY CLUB” sau GFP RC. Denumirea acestei inițiative provine de la dictonul latin, izvorât din Proverbele lui Solomon, care înseamnă „drumul spre gloria fiilor trebuie pavat de părinți”.

Are loc primul meci organizat sub egida GFP Rugby Club în cadrul unui eveniment caritabil, practic pentru echipele reunite sub acest proiect.

2015 – GFP Rugby Club participă pentru prima dată cu o echipă de Rugby Seven la un turneu internațional – Milano Rugby Festival.

2019 – Se creează o motivație pentru un nou nivel care dă naștere Asociației Sportive „GENTLEMENI FĂRĂ PRINCIPII RUGBY CLUB”, un club de rugby amator în adevăratul sens al cuvântului, având acronimul GFP ca primă formă de recunoaștere și identitate vizuală distinctă, respectând totodată dictonul alăturat siglei – Gloria Filiorum Patres – sloganul unanim acceptat de membrii clubului.

2021 – GFP Rugby Club joacă pentru prima dată ca entitate de sine stătătoare în campionatul de profil amator – Super 5 Rugby Amator – și termină competiția pe podium, prima experiență de palmares.

2022 – GFP câștigă pentru prima oară un trofeu atribuit locului 1 și devine campioana celei de-a XIIIa ediții OLD PRAGUE HAM 2022, întrecând în finală pe câștigătoarea ultimelor 7 competiții.