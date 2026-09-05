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„Garfield”, noua mascotă a pompierilor români din Grecia. Motanul s-a ținut după salvatori în timpul misiunii

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„Garfield”, noua mascotă a pompierilor români din Grecia. Motanul s-a ținut după salvatori în timpul misiuniiMotan pompieri români Grecia. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Pompierii români aflați în Grecia pentru misiuni de prevenire și intervenție în cazul incendiilor de vegetație au găsit, în timpul unei patrulări, un motan care a rămas alături de echipă și a fost botezat simbolic „Garfield”. Întâmplarea a fost relatată sâmbătă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a publicat și imagini cu animalul.

Motanul a apărut în timpul unei patrulări

Salvatorii români efectuau misiuni de patrulare și recunoaștere în zone din Grecia considerate cu risc ridicat de producere a incendiilor atunci când au întâlnit motanul.

Potrivit IGSU, animalul s-a apropiat de echipă și a rămas în preajma pompierilor. Salvatorii au remarcat asemănarea cu celebrul personaj Garfield și au început să-l numească astfel.

Pompierii i-au oferit apă și hrană, iar motanul nu a plecat după ce a primit ajutorul. Felina a rămas alături de echipa românească pe durata exercițiului desfășurat de modulul aflat în Grecia.

„Garfield” și-a câștigat locul lângă echipă

IGSU a prezentat episodul într-o notă amuzantă și a descris animalul drept un nou „coleg necuvântător” care a urmărit activitatea salvatorilor.

Fără cască, uniformă sau echipament de protecție, motanul a devenit astfel, în mod neoficial, mascota pompierilor români aflați în misiune.

Dincolo de momentul neobișnuit, instituția a legat întâlnirea de rolul salvatorilor de a proteja viața, inclusiv atunci când este vorba despre animale aflate într-o situație vulnerabilă.

„Pentru că fiecare viață contează”, a fost mesajul cu care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și-a încheiat relatarea.

Motan pompieri români Grecia

Motan pompieri români Grecia. Sursă foto: Facebook

Pompierii români continuă misiunile din Grecia

Echipele românești participă în Grecia la activități de patrulare și recunoaștere în zone expuse unui risc ridicat de incendii de vegetație.

În timpul uneia dintre aceste misiuni s-a produs și întâlnirea cu motanul care a rămas în preajma salvatorilor și a devenit rapid „Garfield” al echipei.

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