Pompierii români aflați în Grecia pentru misiuni de prevenire și intervenție în cazul incendiilor de vegetație au găsit, în timpul unei patrulări, un motan care a rămas alături de echipă și a fost botezat simbolic „Garfield”. Întâmplarea a fost relatată sâmbătă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a publicat și imagini cu animalul.

Salvatorii români efectuau misiuni de patrulare și recunoaștere în zone din Grecia considerate cu risc ridicat de producere a incendiilor atunci când au întâlnit motanul.

Potrivit IGSU, animalul s-a apropiat de echipă și a rămas în preajma pompierilor. Salvatorii au remarcat asemănarea cu celebrul personaj Garfield și au început să-l numească astfel.

Pompierii i-au oferit apă și hrană, iar motanul nu a plecat după ce a primit ajutorul. Felina a rămas alături de echipa românească pe durata exercițiului desfășurat de modulul aflat în Grecia.

IGSU a prezentat episodul într-o notă amuzantă și a descris animalul drept un nou „coleg necuvântător” care a urmărit activitatea salvatorilor.

Fără cască, uniformă sau echipament de protecție, motanul a devenit astfel, în mod neoficial, mascota pompierilor români aflați în misiune.

Dincolo de momentul neobișnuit, instituția a legat întâlnirea de rolul salvatorilor de a proteja viața, inclusiv atunci când este vorba despre animale aflate într-o situație vulnerabilă.

„Pentru că fiecare viață contează”, a fost mesajul cu care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și-a încheiat relatarea.

Echipele românești participă în Grecia la activități de patrulare și recunoaștere în zone expuse unui risc ridicat de incendii de vegetație.

În timpul uneia dintre aceste misiuni s-a produs și întâlnirea cu motanul care a rămas în preajma salvatorilor și a devenit rapid „Garfield” al echipei.