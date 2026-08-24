Politica

Sesiune extraordinară, cu mize foarte mari, la Parlament

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Sesiune extraordinară, cu mize foarte mari, la ParlamentParlament. sursa: Facebook
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Sesiune extraordinară, cu mize foarte mari, la Parlament, în această săptămână. Parlamentarii urmează să dezbată mai multe proiecte considerate urgente. Printre acestea se numără Legea hidrogenului, un jalon important din PNRR, modificarea legislației privind Agenția Națională de Integritate, precum și proiectul referitor la admiterea la liceu. În paralel, negocierile privind noua Lege a salarizării rămân blocate.

Legea Hidrogenului, discutată în sesiune extraordinară la Senat

Senatul lucrează în sesiune extraordinară în perioada 24-26 august. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că unul dintre principalele proiecte de pe ordinea de zi este cel privind integrarea hidrogenului produs din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi.

„Legea hidrogenului (Jalonul 126) figurează explicit pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea Cererii de plată numărul 5 din PNRR, depusă recent de România, a cărei miză financiară este de 2,84 miliarde de euro”, a transmis Abrudean.

Senatul urmează să analizeze și alte proiecte considerate urgente, pentru unele dintre acestea având rol de for decizional.

Senatul României

Senatul României. Sursa foto: Mircea Abrudean/Facebook

Camera Deputaților, sesiune extraordinară pentru mai multe proiecte

La rândul său, Camera Deputaților a fost convocată în sesiune extraordinară, iar pe agenda acesteia se află, între altele, reexaminarea Legii ANI, după o decizie a Curții Constituționale. Parlamentarii vor discuta și proiectele referitoare la organizarea examenului de admitere la liceu, separat de Evaluarea Națională. Propunerile legislative urmează să fie analizate mai întâi în Comisia pentru învățământ.

Un punct sensibil îl reprezintă însă Legea salarizării, care trebuie adoptată până la sfârșitul lunii august pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Negocierile dintre partidele fostei coaliții nu au dus până acum la un acord, iar liderii politici urmează să reia discuțiile în această săptămână.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că parlamentarii PNL au mandat să susțină proiectul, însă a avertizat că anumite solicitări sindicale nu pot fi acoperite în actualele condiții bugetare.

Sindicaliștii din educație au respins „categoric” propunerea privind salarizarea personalului din învățământ, susținând că aceasta „nu răspunde revendicărilor susținute constant” de reprezentanții angajaților.

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