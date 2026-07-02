Bolojan cere sesiune extraordinară a Parlamentului pentru PNRR

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că va solicita conducerii Camerei Deputaților și Senatului convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua parte a lunii iulie, pentru adoptarea pachetului legislativ necesar deblocării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful Executivului a explicat, la finalul ședinței de Guvern, că prioritatea imediată este finalizarea proiectelor de lege convenite cu Comisia Europeană, astfel încât România să poată încasa tranșele de finanțare prevăzute în PNRR.

„Principala activitate în următoarea săptămână, care a fost discutată şi astăzi în şedinţa de Guvern, este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului şi adoptate în aşa fel încât România să îşi încaseze sumele aferente PNRR.

Am inventariat aceste proiecte. Sunt şase proiecte de bază şi încă trei proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în aşa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului pentru a fi dezbătut să aibă avizul Comisiei”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că Executivul va pune proiectele la dispoziția parlamentarilor înainte de dezbatere, pentru ca aceștia să le poată analiza din timp. Unele dintre inițiative se află deja în Parlament, iar celelalte vor fi depuse simultan la ambele Camere, pentru a accelera parcursul legislativ.

”Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în aşa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp pentru a le putea studia. Unele deja sunt depuse încă în Parlament. Le vom depune la ambele Camere în aşa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare, pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională.

Şi voi solicita conducerii celor două Camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în aşa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante, pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puţin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 milioane de euro”, a transmis premierul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, adoptarea rapidă a acestor acte normative este esențială pentru respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană și pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.