Primarul orașului Slănic Moldova, Benone Moraru a fost prins în flagrant de procurorii DNA, marți, 27 octombrie, în timp ce primea 6000 de euro mită pentru semnarea unui contract de lucrări de drenaj. Acești bani reprezentau ultima tranșă dintr-o mită de 21.000 de euro. În aceeași zi, anchetatorii au descins la primărie și au efectuat o percheziție în biroul edilului.

Primarul a fost dus miercuri, 28 octombrie, în fața instanței Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.

Surse judiciare afirmă că Benone Moraru ar fi primit banii în afara sediului instituției.

Situația la Primăria Slănic-Moldova ebste destul de complicate întrucât instituția nu are viceprimar în funcție, deci nu are cine să preia conform legii toate atribuțiile primarului reținut. În aceste condiții, Consiliul Local Slănic Moldova va trebui să convoace ședință extraordinară, pentru a alege, prin vot secret, un consilier care va prelua temporar atribuțile de viceprimar și, automat, și pe cele ale primarului.

Până la finalizarea procedurilor judiciare de suspendare oficială din funcție a primarului, emisă de Prefectul județului, și pînă când Consiliul local va delega atribuțiile unui consilier, cel care va asigura continuitatea activității curente administrative este secretarul general al primăriei, Marcela Sică. Aceasta nu are, însă, drept de semnătură pe decizii executive sau financiare de importanță majoră.

DNA a anunțat că procurorii Secției de combatere a corupției au pus în mișcare acțiunea penală împotriva primarului, care a fost reținut începând cu 27 octombrie 2026.

Potrivit comunicatului DNA, ancheta vizează un contract de prestări servicii încheiat în 2025 între Primăria Slănic Moldova și o societate comercială.

Contractul, în valoare de 1.464.349,43 lei, avea ca obiect lucrări de intervenție de primă urgență pentru refacerea capacității de alimentare cu apă potabilă din dren a orașului.

Procurorii susțin că primarul ar fi primit bani de la reprezentantul societății în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului.

La momentul presupusei prime plăți, o parte dintre lucrările efectuate de firmă fuseseră deja decontate de administrația locală.

Conform probelor administrate de procurorii DNA, Benone Moraru ar fi primit, la 23 iulie 2026, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul firmei contractante. Aceasta ar fi fost prima tranșă a mitei oferită în legătură cu derularea contractului încheiat cu primăria.

„Inculpatul Moraru Benone, în calitate de primar, ar fi primit la data de 23 iulie 2026 de la reprezentantul societății respective, cu titlu de mită, suma de 15.000 de euro”, a precizat DNA într-un comunicat de presă.

Ancheta vizează un contract de prestări servicii încheiat în 2025 între Primăria Slănic Moldova și o societate comercială.

Contractul, în valoare de 1.464.349,43 lei, avea ca obiect lucrări de intervenție de primă urgență pentru refacerea capacității de alimentare cu apă potabilă din dren a orașului Slănic Moldova.

Procurorii susțin că primarul ar fi primit bani de la reprezentantul societății în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului. La momentul presupusei prime plăți, o parte dintre lucrările efectuate de firmă fuseseră deja decontate de administrația locală.