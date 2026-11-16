Un ping-pong nedumeritor pentru publicul larg are loc între Tribunalul București (TB) și Curtea de Apel București (CAB) în materia măsurilor preventive din dosarul DIICOT în care este cercetat Călin Georgescu.

Ne aflăm în setul IV. În primele trei, TB a dispus în ordine „control judiciar”, „arest la domiciliu”, „control judiciar”, anulate de tot atâtea ori de CAB cu „arest preventiv”, „menținere arest preventiv” și „prelungire arest preventiv”.

Ne aflăm la începutul celei de-a patra runde, în care TMB a dispus în 9 noiembrie „arest la domiciliu”.

La zi, este așteptată replica CAB prin pronunțarea asupra contestației formulată de DIICOT împotriva ultimei decizii a TB.

În linii mari, cele patru decizii mai blânde ale TB au fost motivate de vârsta inculpatului, de lipsa antecedentelor penale și de faptul că acesta nu a încercat să se sustragă cercetărilor în perioada în care s-a aflat anterior sub control judiciar.

CAB, instanța superioară, a considerat constant că subzistă temeiurile inițiale care au justificat privarea de libertate. Completurile de judecată au apreciat că gravitatea acuzațiilor, modul de operare și necesitatea bunei desfășurări a urmăririi penale impun menținerea celei mai severe măsuri preventive. Este posibil ca ambele instanțe să judece corect? Absolut da!

Se poate ajunge la soluții diferite, sau chiar diametral opuse, exact prin natura activității de judecată. Ea nu este un calcul matematic, ci un proces complex de evaluare a probelor și de interpretare a legii.

Nu voi intra în detalii, este un subiect foarte complex, imposibil de tratat într-un biet editorial.

Revenind, în dosarul lui Călin Georgescu, judecătorii au avut poziții contrare între cele două instanțe care au analizat cazul. Curtea de Apel București a considerat că se impune arestarea preventivă, în principal pe baza stenogramelor privind Italia, în timp ce judecătorii de la Tribunalul București au argumentat că o măsură mai blândă, control judiciar sau arest la domiciliu, ar fi suficientă.

Să vedem, ce avem aici, vorba anecdotei.

Un judecător poate dispune și apoi menține arestarea preventivă dacă din probe rezultă una dintre următoarele situații. „Fuga sau pregătirea sustragerii”, „Influențarea anchetei și distrugerea probelor”, „Presiuni asupra victimei”, „Comiterea unei noi infracțiuni”, „Gravitatea infracțiunii” și „Pericolul concret pentru ordinea publică”.

Dacă doar una din cele șase situații este prezentă, măsura arestării preventive este una cu temei deplin legal.

Să ne oprim la „Fuga sau pregătirea sustragerii”, argument invocat în toate rundele de procurorii DIICOT și luat în considerare de fiecare dată, până acum de judecătorii CAB. Invocat, dar și probat? Aici, trebuie să-și răspundă fiecare din cei care parcurg aceste rânduri.

Proba invocată de DIICOT este conținută de un dialog care a avut loc în mai 2025, între fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen.

Stenogramele acestui dialog au fost incluse de procurorii DIICOT în referatul cu propunere de arestare preventivă din septembrie 2026 și invocate apoi în susținerea menținerii măsurii de arestare preventivă.

Important de menționat, discuția a fost interceptată în cadrul unei supravegheri tehnice autorizate de Tribunalul București. Să o citim, așa cum ea apare în dosar:

Călin Georgescu: „Te rog eu frumos. Și după ce finalizezi asta, după aceea discutăm. Ca să înțelegi planul. Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar…”

Ionel Rusen: „Da. Asta e... Important e să-ți ridice controlul judiciar, asta e important.”

Călin Georgescu: „Da. Îți dai seama. Că așa mă ține agățat. În momentul în care am ajuns acolo, eu am ceva, dar asta vreau partea a doua să îți spun. Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene, adică să-mi facă pașaportul pe o săptămână. Adică să nu mă țină mult cu povestea asta.”

Ionel Rusen: „Da. Da.”

Călin Georgescu: „Am pașaport, iau copiii și gata! Și sigur, oamenii mei. (...) Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru… în caz de ceva… cu azil politic.”

Ionel Rusen: „Când mergem acolo ne vedem cu fostul șef (…) procuror pe Italia. (…) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă…”

Călin Georgescu: „(…) și pentru băieții ăștia ai mei.”

Ionel Rusen: „Da. Pentru toată echipa.”

Într-un alt segment de dialog, Călin Georgescu îi trasează lui Rusen indicații detaliate și criterii stricte pentru achiziția sau închirierea unei proprietăți izolate în Toscana:

Călin Georgescu: „Bun! Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem... Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț... care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mine.”

Ionel Rusen: „Asta voiam să... Asta voiam să te întreb. Financiar...”

Călin Georgescu: „Financiar avem tot ce ne trebuie. (...) Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una... două în zonă de-asta de dealuri, colinare.”

Călin Georgescu: „O anexă destinată servitorilor, o casă mică (...) sau ceva de dependință... Această casă, dacă are dependințe... să stea încă un om cu soția lui. Adică cum se fac toate casele în Italia, ce am văzut eu, cel puțin, toate au așa ceva. Că așa erau făcute pentru... pentru servitori.”

În cadrul aceleiași discuții mai apare un reper important, acela al disponibilității financiare, acolo unde apare o oportunitate imobiliară certă, dar aparent îngrijorător de scumpă:

Ionel Rusen: „A zis că locația e foarte OK. În plus, ai mult teren unde nu poa' să ajungă nimeni lângă tine. (...) Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm. În jurul la un milion două sute.”

Călin Georgescu: „Păi, nu, că o să mă ajute niște străini.”

Ionel Rusen: „Am tot. Dar eu îți propun altceva, Călin! Lasă-mă să te ajut până la capăt. Să te ajut inclusiv cu negocieri și cu toate lucrurile astea și cu planul. Că eu știu exact cum să îți facă și documentele și toate astea.”

Călin Georgescu: „Sigur că da! Momentan vreau să îl trimit să știu... Să meargă Marian acolo... să vadă locația, să vadă regiunea.”

Aș sublinia „Mi se pare cam scump - Păi, nu, că o să mă ajute niște străini”. Aș mai atrage atenția și asupra cererii repetate de-a lungul întregului dialog, ca cele discutate să rămână un secret între cei doi:

Călin Georgescu: „Dar nu tre' să știe nimeni! (...) Important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen.”

Deci, avem așa, un plan de părăsire a țării, care prin acordarea de azil politic să excludă posibilitatea extrădării, dublat de unul de subzistență, casă pentru familie și apropiați, bașca niște servitori, cu susținere financiară din partea unor „străini”.

Ce „străini” și în baza căror obligații?

Iar totul, cu solicitarea păstrării celui mai deplin secret, asta fiind chestiunea care pe Călin Georgescu îl „interesa cel mai mult”.

Nu este treaba mea să dau sau nu dreptate uneia dintre cele două instanțe. Doar urmăresc cu mare interes, atât jurnalistic precum și juridic, meciul dintre TB și CAB. Nici nu mă substitui vreunui judecător, pentru că nu sunt judecător.

Dar dacă aș fi judecător, în baza stenogramei legal obținute de procurori, știu exact ceea ce aș avea de decis.