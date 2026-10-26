Decizie ICCJ de maximă importanță, prin care se stopează abuzurile băncilor și IFN-urilor

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat, luni, 26 octombrie 2026, o hotărâre foarte importantă pentru toți cei care au credite la bănci și mai ales pentru cei executați silit. Această hotărâre prealabilă, obligatorie pentru toate instanțele a avut drept punct de plecare dosarul gestionat de casa de avocatură Cuculis &Asociații împotriva unui IFN.

Decizia nr.123 din 26 octombrie 2026 dată de magistrații ICCJ clarifică întinderea obligațiilor de plată ale consumatorilor în cazul declarării scadenței anticipate a creditelor:

„În interpretarea sintagmei <datoria exigibilă> din OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, <datoria exigibilă> include dobânda remuneratorie scadentă până la momentul declarării scadențe anticipate, nu și dobânda remuneratorie calculată de la data scadenței anticipate și până la finalul perioadei contractuale”.

Această decizie este favorabilă pentru toți cetățenii care au credite, inclusiv pentru cei care se află în litigii cu diverse instituții financiare.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ICCJ a analizat sintagma „datoria exigibilă” din cuprinsul art. 38 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2023.

ICCJ a stabilit că „datoria exigibilă” include dobânda remuneratorie scadentă până la momentul declarării scadenței anticipate, nu și dobânda remuneratorie calculată de la data scadenței anticipate și până la finalul perioadei contractuale. Magistrații au explicat faptul că includerea în sintagma „datoria exigibilă” a tuturor costurilor contractului de credit, aferente întregii perioade contractuale, în condițiile în care consumatorul nu mai beneficiază de termenul de restituire convenit, ar contraveni finalității normei interpretate, mai precis a recunoașterii drepturilor reglementate la nivel european ale consumatorului-debitor și de a-i oferi, la nivel național, o protecție sporită.

Înalta Curte de Casație și Justiție clarifică întinderea obligațiilor de plată ale consumatorilor în cazul declarării scadenței anticipate a creditelor.

"Prin decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea Tribunalului Timiș – Secția a II-a Civilă și a statuat că, în interpretarea sintagmei „datoria exigibilă” din cuprinsul art. 38 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2023, cu modificările ulterioare, „datoria exigibilă” include dobânda remuneratorie scadentă până la momentul declarării scadenței anticipate, nu și dobânda remuneratorie calculată de la data scadenței anticipate și până la finalul perioadei contractuale. Înalta Curte a reținut că această semnificație a sintagmei derivă atât din aplicarea metodei interpretării sistematice a art. 38 din O.U.G. nr. 50/2010, cât și din analiza scopului adoptării actului normativ, care a fost acela de a oferi un nivel sporit de protecție consumatorilor din contractele de credit. Din această perspectivă, includerea în sintagma „datoria exigibilă” a tuturor costurilor contractului de credit, aferente întregii perioade contractuale, deși consumatorul nu mai beneficiază de termenul de restituire convenit, ar contraveni finalității normei interpretate – aceea de a recunoaște consumatorului-debitor drepturile reglementate la nivel european și chiar de a-i oferi, la nivel național, o protecție sporită. Hotărârea oferă un reper de interpretare unitară a legii, contribuind la creșterea previzibilității și a securității juridice în raporturile dintre consumatori și instituțiile creditoare. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

SCA Cuculis &Asociații a salutat această decizie și a subliniat că azi, ICCJ, a răspuns unei întrebări dificile:

Dacă nu mai plătiți un credit și se declară scadență anticipate sunteteți obligați să plătiți dobânda rămasă până la finalul contractului sau doar principalul?

Avocatul Adrian Cuculis susține că, prin această hotărâre, ICCJ a închis poarta abuzurilor IFN-urilor dar și ale băncilor