Republica Moldova. Acordarea unei noi autorizații de mediu pentru Uzina Metalurgică din Râbnița (MMZ) ar putea deveni parte a unui pachet mai amplu de negocieri dintre autoritățile de la Chișinău și administrația separatistă de la Tiraspol. Premierul Vasile Tofan admite că subiectul ar putea fi discutat în schimbul unor progrese în alte probleme sensibile din regiunea transnistreană. Printre acestea se numără situația școlilor cu predare în limba română, deținuții politici și accesul jurnaliștilor în regiune.

Deocamdată, Guvernul nu a luat o decizie de principiu privind eliberarea documentului pentru uzină. În plus, procedura administrativă este abia la început. Dosarul trebuie să parcurgă 11 etape până la obținerea unei eventuale autorizații.

Premierul Vasile Tofan a declarat că situația uzinei din Râbnița este analizată atât din perspectiva respectării normelor de mediu, cât și în contextul relațiilor dintre Chișinău și administrația separatistă.

Șeful Executivului a precizat că autoritățile au mai multe interese în regiune și că discuțiile cu Tiraspolul vizează o serie de probleme care nu au fost soluționate. În acest context, el nu exclude ca autorizația de mediu pentru întreprinderea metalurgică să fie inclusă în negocieri.

„Discuțiile sunt parte dintr-un pachet mai larg, pentru că noi avem interese mai largi în această regiune. Țin de școlile de predare în limba română, țin de deținuții politici, țin de accesul jurnaliștilor. Sunt multe subiecte pe agenda noastră bilaterală. Asta ar putea fi un subiect de negociere”, a declarat Vasile Tofan, citat de politik.md.

Premierul a fost întrebat dacă autorizația ar putea fi acordată în schimbul respectării unor condiții de către administrația de la Tiraspol. Răspunsul său nu a exclus o asemenea posibilitate.

Totuși, Vasile Tofan a subliniat că evaluarea tehnică trebuie să fie una corectă. Aceasta trebuie să țină cont de problemele reale de mediu și de respectarea cerințelor legale. Prin urmare, o eventuală înțelegere politică nu ar trebui să înlocuiască verificările de specialitate.

Între timp, activitatea de producție a Uzinei Metalurgice din Râbnița a fost sistată. Nu există, deocamdată, o dată clară pentru reluarea acesteia. Potrivit informațiilor disponibile, administrația întreprinderii ar fi început lucrări de mentenanță.

În paralel, uzina trebuie să obțină o nouă autorizație de mediu. Procedura nu a ajuns însă nici măcar la etapa depunerii cererii pentru eliberarea documentului.

Directorul Agenției de Mediu, Nicolae Belitei, a declarat că instituția a solicitat explicații suplimentare în legătură cu raportul tehnic prezentat de întreprindere. Documentele urmează să fie analizate după ce vor ajunge la autoritate.

Oficialul a precizat că, în acest moment, Agenția de Mediu nu examinează o solicitare de eliberare a autorizației integrate de mediu. Motivul este că uzina nu a depus încă o asemenea cerere.

Astfel, chiar dacă subiectul este discutat la nivel politic, procedura administrativă nu a ajuns într-o etapă în care autoritățile să poată decide acordarea documentului.

Autorizația de mediu de care beneficia anterior Uzina Metalurgică din Râbnița a expirat la 20 octombrie 2026.

Întreprinderea a solicitat trecerea la un alt regim de autorizare, respectiv obținerea unei autorizații integrate de mediu. Aceasta este necesară în contextul noilor prevederi legislative intrate în vigoare în 2025.

Eliberarea documentului depinde de verificarea informațiilor prezentate de uzină și de parcurgerea tuturor etapelor administrative. În total, procedura cuprinde 11 pași. Până la finalizarea acestora și confirmarea respectării cerințelor de mediu, nu poate fi vorba despre acordarea unei noi autorizații.

Cu o zi înainte de expirarea vechii autorizații de mediu, la Uzina Metalurgică din Râbnița a ajuns un transport de 1.125 de tone de fier vechi din România.

Materia primă a fost adusă pe calea ferată, prin punctul de frontieră Ungheni-Cristești Jijia. Transportul a fost format din 26 de vagoane.