Companiile mijlocii și mari ar trebui să ia în calcul găzduirea unor modele de inteligență artificială pe infrastructură proprie, în loc să depindă exclusiv de serviciile furnizate de marile laboratoare tehnologice. Bogdan Tudor, președintele Startech Team, susține că această soluție poate reduce semnificativ cheltuielile și poate proteja informațiile interne ale organizațiilor. Subiectul a fost discutat alături de Radu Preda, moderatorul emisiunii „Picătura de Business”.

Specialistul consideră că firmele trebuie să își regândească strategia de adoptare a AI și să treacă de la simpla utilizare a unor aplicații de chat la sisteme integrate, capabile să gestioneze procese și să ia inițiative în mod autonom.

În prezent, multe organizații trimit solicitările către modele dezvoltate și găzduite de companii externe, pentru fiecare utilizare fiind perceput un anumit cost.

Bogdan Tudor consideră că firmele ar trebui să analizeze posibilitatea instalării unor modele proprii, pe infrastructură locală sau în cloud, astfel încât datele și procesele importante să rămână sub controlul lor.

„Ce ar trebui să facă companiile mijlocii, începând de la companiile mijlocii? Să-și găzduiască propriul model AI în propria ogradă, indiferent ce înseamnă această ogradă sau infrastructură. Înseamnă local, acolo unde se află, on-premise, în locație proprie sau în cloud”, a explicat acesta.

Modelul poate funcționa printr-o interfață asemănătoare celor cunoscute deja de utilizatori. Angajații formulează solicitările, iar sistemul le direcționează către infrastructura proprie a companiei.

Pentru cererile mai complexe, platforma poate apela automat și la modele externe, fără ca utilizatorul să fie nevoit să facă manual această selecție.

Bogdan Tudor susține că o astfel de strategie poate aduce economii importante, în special pentru organizațiile cu sute sau mii de angajați.

Acesta a oferit exemplul unei companii cu 1.000 de angajați, care plătește câte 20 de dolari lunar pentru fiecare abonament AI. Cheltuiala ajunge astfel la 20.000 de dolari pe lună și la aproximativ un sfert de milion de dolari anual.

Într-un asemenea scenariu, o investiție de peste 100.000 de dolari într-o infrastructură proprie ar putea deveni o alternativă economică.

„Reduc costurile companiilor cu un ordin de mărime. Deci nu vorbim de o reducere de un procent sau un procent cu două cifre. Vorbim de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori”, a afirmat specialistul.

Acesta susține că modelele locale pot oferi rezultate apropiate de cele ale soluțiilor externe, în funcție de configurația tehnică și de modul în care sunt pregătite pentru sarcinile companiei.

Un alt argument pentru utilizarea modelelor proprii este protejarea informațiilor interne. Bogdan Tudor consideră că firmele care transmit date către platforme externe trebuie să fie atente la modul în care acestea sunt gestionate.

El a vorbit despre riscul ca organizațiile să ofere unor furnizori externi informații despre aceste procese, experiență și know-how, fără să aibă control direct asupra modului în care acestea sunt păstrate și utilizate.

„Noi oferim pe tavă know-how-ul nostru, cunoștințele noastre și ale companiilor către aceste modele, care într-un fel sau altul… Nu știm ce fac cu ele”, a spus Bogdan Tudor.

Specialistul a explicat că modelele locale pot fi izolate de iminfrastructura externă, iar compania decide ce informații primesc și la ce resurse au acces.

Aceste sisteme pot fi conectate la baze de date interne și la alte surse de informații printr-o tehnologie cunoscută sub numele de RAG, care permite modelului să utilizeze documentele și informațiile relevante ale organizației atunci când generează un răspuns.

Bogdan Tudor susține că viitorul AI nu se limitează la conversațiile dintre utilizatori și roboții virtuali. Următoarea etapă este reprezentată de sistemele agentice, care pot analiza activitatea unei organizații și pot propune sau executa acțiuni.

Acesta a povestit că propria companie utilizează un board format din nouă agenți AI, care oferă perspective diferite asupra activității și deciziilor de management.

Pentru acest sistem sunt folosite modele provenite de la 16 laboratoare de inteligență artificială, iar numărul modelelor utilizate ajunge la 470.

„Astăzi avem un board de agenți AI. Un board! Sunt nouă în board, care ne spun ce trebuie să facem”, a afirmat Bogdan Tudor.

Fiecare agent are o anumită specializare, iar sistemul poate analiza activitatea companiei din perspectiva marketingului, dezvoltării, eficienței sau a altor domenii.

Specialistul a povestit că a ajuns inclusiv să renunțe la funcția executivă din propria companie și să numească un director general uman, pe care îl completează cu recomandările sistemului AI.

„La cea mai simplă întrebare, ce ar trebui să fac eu în calitate de director general pentru compania asta, răspunsurile pe care le-am primit versus acțiunile pe care le aveam erau disociate. Adică era clar că trebuie să fac ce îmi spun modelele și eu nu făceam mai nimic”, a povestit acesta.

Un alt exemplu prezentat de Bogdan Tudor vizează activitatea comercială. Cu ajutorul inteligenței artificiale, compania sa a analizat istoricul clienților și a identificat caracteristicile firmelor care cumpără cel mai frecvent produsele și serviciile oferite.

Ulterior, sistemul a fost conectat la o bază de date cu informații despre companiile din România, construită folosind aproximativ 30 de surse, inclusiv date publice provenite de la instituții ale statului.

Pe baza acestor informații, agenții pot identifica firme cu profil asemănător clienților existenți și pot analiza evoluția lor financiară și activitatea publică.

Bogdan Tudor consideră că astfel de sisteme pot schimba semnificativ modul în care companiile își organizează activitatea comercială.

Trecerea de la simple instrumente de conversație la agenți capabili să analizeze date, să identifice oportunități și să propună acțiuni ar putea deveni una dintre cele mai importante transformări din mediul de afaceri.