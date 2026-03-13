Cetățenii străini din statele non-UE vor avea reguli noi de ședere în Republica Moldova

Republica Moldova. Cetățenii străini care vin sau locuiesc în Republica Moldova vor fi supuși unor reguli noi privind intrarea, șederea și evidența pe teritoriul țării. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care reglementează aceste aspecte și care urmărește alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și are drept scop crearea unui cadru juridic mai clar și mai coerent pentru gestionarea migrației și a mobilității persoanelor din statele non-UE.

Proiectul de lege stabilește modul în care cetățenii străini pot fi admiși în Republica Moldova, precum și condițiile în care aceștia pot rămâne în țară pentru perioade scurte sau mai îndelungate.

Conform noilor prevederi, șederea cetățenilor străini va fi clasificată în două categorii.

Prima categorie este șederea de scurtă durată, care poate fi de până la 90 de zile. A doua categorie este șederea de lungă durată, destinată persoanelor care intenționează să rămână în Republica Moldova pentru o perioadă mai mare de trei luni.

Reglementările vor fi adaptate în funcție de scopul șederii. Cetățenii străini vor putea solicita drept de ședere pentru muncă, studii, programe de schimb pentru elevi, activități de cercetare, investiții, voluntariat sau reîntregirea familiei.

O noutate importantă prevăzută de proiect este introducerea unui document unic numit „Cartea de rezidență”.

Acest document va fi eliberat tuturor cetățenilor străini care se află legal pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de scopul șederii. Autoritățile susțin că introducerea acestui act va simplifica procedurile administrative și va permite o evidență mai clară a persoanelor care locuiesc legal în țară.

Proiectul de lege prevede și o serie de condiții pe care cetățenii străini trebuie să le îndeplinească pentru a obține sau pentru a prelungi dreptul de ședere. Aceștia vor trebui să prezinte dovada mijloacelor de întreținere, existența unui domiciliu sau a unei reședințe în Republica Moldova și documente care justifică scopul șederii. Printre aceste documente pot fi contracte de muncă, adeverințe de studii, invitații sau alte acte oficiale care confirmă motivul prezenței în țară.

Noua lege introduce și conceptul de „profil de risc”, care va permite autorităților să evalueze eventualele pericole pentru securitatea națională, ordinea publică sau sănătatea publică. Totodată, documentul stabilește proceduri clare pentru îndepărtarea cetățenilor străini care încalcă regimul de ședere sau nu respectă legislația Republicii Moldova.

Proiectul de lege prevede și condiții speciale pentru persoanele din regiunea transnistreană. În cazul acestora, acordarea sau prelungirea dreptului de ședere va implica proceduri suplimentare de documentare. Autoritățile afirmă că aceste măsuri sunt necesare pentru a menține o evidență clară și pentru a preveni situațiile de ședere neregulamentară.

Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură și urmează să fie examinat de Parlament și în lectura a doua. Dacă va fi adoptat definitiv, documentul ar putea intra în vigoare în luna iunie a anului 2027.

Potrivit datelor oficiale, Republica Moldova găzduiește în prezent peste 21.500 de cetățeni străini și apatrizi proveniți din aproximativ 130 de state. Dintre aceștia, aproximativ 5.600 de persoane aveau anul trecut drept de ședere permanentă, iar aproape 16.000 beneficiau de ședere provizorie pe teritoriul țării.