Schimbări la obținerea permisului de ședere. Ce trebuie să știe cetățenii străini care vor să muncească în Republica Moldova

Republica Moldova. Cetățenii străini care solicită obținerea sau prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă în Republica Moldova vor fi supuși, începând cu 2 martie, unei proceduri temporare noi, menite să reducă timpul de așteptare și să eficientizeze procesul de documentare. Măsura vizează persoanele aflate deja în procedură și presupune modificări în modul de depunere a cererilor și de preluare a datelor biometrice.

Potrivit anunțului făcut de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), cererile vor fi depuse la ghișeele unice ale direcțiilor regionale din aceeași zonă teritorială în care solicitantul își are reședința temporară. În același timp, preluarea datelor biometrice și a semnăturii pentru perfectarea cărții de rezidență va putea fi realizată la orice subdiviziune teritorială a instituției, indiferent de regiune.

Reprezentanții IGM precizează că această procedură are caracter temporar și urmărește fluidizarea activității ghișeelor unice de documentare a străinilor, în contextul creșterii numărului de solicitări.

Cartea de rezidență va putea fi ridicată de la Direcția Regională Centru, însă serviciul nu va fi prestat în regim de urgență. Pentru clarificări suplimentare, solicitanții pot contacta Direcția management operațional a IGM la numărul 067149978.

Programările pentru depunerea actelor se vor face telefonic, la 067244277 pentru Direcția Regională Nord și la 078747796 pentru Direcția Regională Sud, inclusiv oficiile din Cahul și Comrat.

Autoritățile recomandă agenților economici să își informeze din timp angajații străini despre noile reguli, pentru a evita depășirea termenelor legale și eventuale întârzieri în procesul de documentare.

Noile prevederi vor rămâne valabile până la emiterea unui nou anunț oficial.

Republica Moldova găzduiește în prezent cetățeni străini din aproximativ 130 de state. La sfârșitul anului 2025, pe teritoriul țării erau înregistrați peste 21.500 de străini și apatrizi. Dintre aceștia, mai mult de 5.600 aveau drept de ședere permanentă, iar aproximativ 16.000 beneficiau de ședere provizorie.

În paralel, autoritățile pregătesc modificări legislative suplimentare. Un proiect de lege aflat în procedură legislativă prevede obligativitatea ca cetățenii străini care solicită obținerea sau prelungirea dreptului de ședere să demonstreze că dispun de mijloace financiare suficiente pentru întreținere și de un spațiu locativ pe teritoriul Republicii Moldova. Măsura are drept scop prevenirea imigrației abuzive.

De asemenea, în legislație va fi introdus conceptul de „profil de risc”, destinat identificării persoanelor care ar putea reprezenta un pericol pentru securitatea națională sau pentru ordinea publică. Inițiativa a fost aprobată de Guvern pe 18 ianuarie și urmează să fie examinată și votată de Parlament.