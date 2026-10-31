Președintele Karol Nawrocki urmează să se întâlnească sâmbătă cu reprezentanții partidelor parlamentare din Polonia, atât din majoritatea guvernamentală, cât și din opoziție, pentru a căuta o soluție la conflictul instituțional care s-a intensificat în ultimele zile, potrivit TP World.

Situația a escaladat vineri, când poliția a intervenit la sediul Curții Constituționale din Varșovia, în contextul unei dispute privind conducerea și funcționarea instituției.

Președintele Nawrocki a anunțat convocarea unor consultări urgente, invocând riscurile pentru securitatea internă a țării. Mesajul său a fost făcut public sâmbătă dimineața, în fața sediului Curții Constituționale, de șeful administrației prezidențiale, Pawel Szefernaker.

„Din cauza amenințării care apasă asupra securității interne a Republicii Polonia, convoc astăzi consultări urgente cu participarea reprezentanților forțelor parlamentare”, a transmis președintele.

Conflictul are la origine o dispută de mai mulți ani privind componența Curții Constituționale.

În perioada 2015-2023, când partidul Lege și Justiție (PiS) s-a aflat la guvernare, au fost numiți în instituție mai mulți judecători ale căror desemnări au fost contestate de Uniunea Europeană și de actuala conducere guvernamentală.

Premierul Donald Tusk, revenit la putere în 2023, a promis să rezolve problemele legate de funcționarea Curții.

Încercările guvernului de a face noi numiri s-au lovit însă de opoziția președintelui statului, care a refuzat să aprobe mai multe desemnări propuse de majoritatea parlamentară.

Un nou blocaj, legat de imposibilitatea adoptării prin vot a bugetului Curții Constituționale, a fost urmat vineri de o escaladare rapidă a tensiunilor.

Mai mulți susținători ai PiS s-au adunat în fața instituției, unde protestele aveau loc deja de câteva săptămâni. Poliția antirevoltă a intrat în clădire pentru a bloca accesul, iar manifestanții au încercat să forțeze grilajele de protecție, fără să reușească să treacă de forțele de ordine.

În paralel, ministrul Justiției, care ocupă și funcția de procuror general, a solicitat ridicarea imunității președintelui Curții Constituționale, Bogdan Swieczkowski, numit în timpul guvernării PiS.

O judecătoare desemnată de actuala majoritate parlamentară, Anna Korwin-Piotrowska, a anunțat că Swieczkowski este suspendat și că ea preia interimatul conducerii instituției.

Acesta din urmă a respins însă decizia și a transmis că rămâne în funcție. Astfel, după o noapte tensionată, situația conducerii Curții Constituționale era în continuare neclară.

Premierul Donald Tusk a apărat acțiunile guvernului, afirmând că acțiunile de la Curtea Constituțională ar fi necesare pentru cee ce el numește „restabilirea statului de drept”. El a susținut că procesul este dificil după anii de guvernare ai PiS, dar că nu există o alternativă.

Președintele Karol Nawrocki se afla într-un avion cu destinația Senegal, unde urma să participe la deschiderea Jocurilor Olimpice ale Tineretului, când a decis să-și întrerupă deplasarea și să revină la Varșovia.

Vineri seara, acesta a mers la sediul Curții Constituționale și a încercat să intre în clădire. Potrivit imaginilor televizate, accesul său a fost dificil, iar în timpul incidentului a fost acuzat că i-a bruscat pe judecătorii care încercau să-l oprească. Nawrocki a părăsit instituția târziu, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, și alți reprezentanți ai partidului s-au alăturat protestelor de vineri. Unul dintre manifestanți, Tomasz Zaleski, a calificat acțiunile guvernului drept o „lovitură de stat” și l-a acuzat pe premier că încalcă drepturile constituționale.

Aceste afirmații reflectă și poziția protestatarilor, în timp ce guvernul susține că ar urmări restabilirea legalității în funcționarea instituțiilor. Șeful administrației prezidențiale l-a acuzat, la rândul său, pe Tusk că provoacă o criză a statului și pune în pericol securitatea Poloniei.

Criza a avut ecouri și în diplomație. Ambasadorii Poloniei în China și România, considerați apropiați de PiS, și-au anunțat demisiile. Nawrocki refuză, încă de la alegerea sa în iunie 2025, să aprobe numirea a zeci de diplomați propuși de guvernul Tusk.

Ambasadorul Statelor Unite la Varșovia, Tom Rose, a descris situația drept o confruntare fără precedent privind independența și autoritatea unei instituții constituționale. Diplomatul a cerut tuturor părților să evite acțiunile care ar putea provoca violențe și a subliniat importanța stabilității Poloniei, aliat al Washingtonului în cadrul NATO.

Importanța situației depășește însă granițele Poloniei. Țara se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina și reprezintă un punct esențial de tranzit pentru ajutorul umanitar și militar destinat Kievului, fiind totodată unul dintre susținătorii importanți ai Ucrainei după invazia rusă din februarie 2022.