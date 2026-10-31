International

Criza politică din Polonia ajunge la București. Ambasadorul și-a dat demisia

Criza politică din Polonia ajunge la București. Ambasadorul și-a dat demisia
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Din cuprinsul articolului

Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch și-a anunțat demisia, sâmbătă, din cauza crizei politice de la Varșovia, după tentativa guvernului de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional din Polonia.

Ambasadorul Poloniei la București și-a dat demisia din cauza crizei de la Varșovia

Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, a anunțat că renunță la funcție, invocând disputa politică privind controlul asupra Tribunalului Constituțional. Diplomatul și-a făcut publică decizia printr-un mesaj postat pe X, în care a criticat acțiunile autorităților de la Varșovia.

„În contextul încercării de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a transmis Soloch.

Acesta a precizat că i-a informat despre demisie atât pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cât și pe ministrul de Externe, Radosław Sikorski.

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Un anunț similar a fost făcut anterior de Jakub Kumoch, ambasadorul Poloniei în China, care a invocat, de asemenea, situația politică din țară.

Ambasada Polonia Bucuresti

Ambasada Polonia Bucuresti / foto: FB

Proteste și confruntări la Varșovia

Criza s-a intensificat vineri, când sute de persoane, în principal susținători ai partidului anticomunist Lege și Justiție (PiS), s-au adunat în fața sediului Tribunalului Constituțional din Varșovia. O parte dintre manifestanți au încercat să intre cu forța în clădire, iar situația a degenerat în confruntări cu poliția.

Tensiunile au apărut după suspendarea ilegală, pentru o perioadă de o lună, a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului său.

Președintele Nawrocki și-a întrerupt vizita în Senegal

Pe fondul escaladării situației, președintele Poloniei Karol Nawrocki și-a întrerupt deplasarea oficială în Senegal și s-a întors vineri seară la Varșovia.

Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk că încearcă să preia ilegal controlul asupra Tribunalului Constituțional. Executivul susține, în schimb, că măsurile adoptate ar fi necesare pentru o așa-zisă „restabilire a statului de drept”.

Demisiile celor doi ambasadori adaugă o nouă dimensiune crizei politice din Polonia, care a depășit astfel disputa instituțională de la Varșovia și a generat reacții inclusiv în rândul reprezentanților diplomatici ai țării.

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