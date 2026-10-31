Tom Rose, reprezentantul diplomatic al SUA la Varșovia, a făcut apel la calm după escaladarea conflictului din jurul Curții Constituționale poloneze. Mii de persoane s-au adunat în fața instituției, poliția a fost desfășurată în sediul acesteia, iar președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt vizita oficială în Senegal pentru a reveni de urgență în țară.

Ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Tom Rose, a avertizat că disputele politice interne riscă să afecteze stabilitatea țării, în contextul crizei declanșate de suspendarea președintelui Curții Constituționale, Bogdan Swieczkowski.

Într-un mesaj publicat pe X, diplomatul a descris situația drept una „foarte gravă” și a afirmat că Polonia se confruntă cu o dispută fără precedent privind exercitarea puterii de stat de către guvern, precum și independența și autoritatea unei instituții constituționale.

„Cele două părți prezintă versiuni radical diferite despre ceea ce s-a întâmplat și despre motivele acestor evenimente. Indiferent ce vor stabili în cele din urmă faptele, adunarea a mii de persoane în fața Curții face ca o situație deja periculoasă să devină și mai explozivă”, a scris Rose.

Ambasadorul a avertizat că Polonia nu are nevoie de o confruntare care să degenereze în violențe și le-a cerut tuturor celor implicați să dea dovadă de reținere. Apelul său s-a adresat atât oficialilor guvernamentali și forțelor de ordine, cât și manifestanților.

Tom Rose a subliniat că Statele Unite sunt de partea Poloniei, dar a precizat că Washingtonul nu intenționează să judece sau să intervină în afacerile interne ale țării.

„Preocuparea noastră privește stabilitatea, securitatea și viitorul democratic al unei țări pe care suntem mândri să o numim prietenă și aliată”, a transmis diplomatul.

Acesta a adăugat că americanii și președintele Statelor Unite sunt profund preocupați de viitorul Poloniei și de funcționarea democrației sale. Totuși, a subliniat că forța statului polonez trebuie să vină din interior, prin cetățenii săi, instituțiile sale și angajamentul comun față de statul de drept.

„Polonia a parcurs un drum prea lung și a realizat prea multe pentru a permite ca divergențele politice, oricât de puternice ar fi, să pună în pericol toate aceste realizări”, a conchis ambasadorul.

Puciștii din Curtea Constituțională a Poloniei au anunțat vineri, pe site-ul oficial, suspendarea președintelui instituției, Bogdan Swieczkowski. Decizia vine după o dispută politică de lungă durată, care a paralizat activitatea instanței.

Conflictul s-a intensificat în cursul serii, când poliția a fost desfășurată în sediul Curții Constituționale, în contextul confruntării dintre dreapta anticomunistă și actualul guvern de stânga.

Situația a determinat și o reacție la nivelul conducerii statului. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt deplasarea oficială spre Senegal și s-a întors de urgență la Varșovia.

Ajuns la sediul Curții Constituționale, Nawrocki a criticat „încălcarea ordinii constituționale a Poloniei”.