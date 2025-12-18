O nouă metodă de înșelătorie online. Escrocii au trecut la intimidare și îi amenință pe utilizatori cu închisoarea

Poliţia Română avertizează asupra unui nou tip de fraudă online, în care infractorii folosesc în mod abuziv numele instituției şi al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). Astfel, aceștia încearcă să obțină datele personale ale utilizatorilor și diferite sume de bani.

Potrivit poliţiştilor, în ultima perioadă au fost identificate mesaje online înşelătoare. Prin acestea, utilizatorii sunt anunţaţi că dispozitivele lor ar fi fost blocate, sub pretextul accesării repetate a unor site-uri cu conţinut interzis de legislaţia română.

Pentru aşa-zisa deblocare a dispozitivelor, infractorii solicită achitarea unei amenzi de 1.250 de lei. Plata este cerută, de regulă, într-un interval foarte scurt, de aproximativ două ore, prin card bancar, conform instrucţiunilor afişate pe ecran.

Poliţia Română informează că au apărut mai multe pagini şi mesaje online în care sunt menționate cele două instituții. Scopul acestora este inducerea în eroare a cetăţenilor şi obţinerea de bani, date financiare şi informaţii cu caracter personal.

Utilizatorii sunt anunţaţi că dispozitivul lor ar fi fost restricţionat, pe motiv că ar fi accesat în mod repetat site-uri care conţin materiale interzise de legislaţia românească.

În mesajele respective se menţionează, în mod fals, că ar fi fost primită o notificare oficială din partea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, este atribuit un număr de caz care nu există în realitate şi este indicat un ofiţer desemnat fictiv.

„Conţinutul mesajului susţine că dispozitivul ar fi fost blocat din cauza accesării unor materiale care ar încălca Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, fiind invocate inclusiv articolele 374 şi 375 referitoare la pornografia infantilă. Sunt menţionate abuzuri sexuale asupra copiilor, pornografie extremă cu violenţă gravă şi bestialitate, pe care se presupune că le-a comis persoana care a accesat linkul şi sunt prezentate ca reprezentând un risc major pentru securitatea cibernetică naţională”, arată Poliţia Română.

Pentru a evita presupusele consecinţe legale, utilizatorului i se solicită achitarea unei amenzi de 1.250 de lei într-un termen foarte scurt, de regulă două ore, plata fiind cerută prin card bancar. Mesajul conţine şi un avertisment potrivit căruia neplata sumei ar duce la suspendarea permanentă a dispozitivului şi la declanşarea unei investigaţii din partea autorităţilor D.N.S.C.

De asemenea, sunt menţionate, în mod abuziv, pedepse severe, precum închisoarea de până la 10 ani, amenzi substanţiale şi înscrierea în registrul agresorilor sexuali.

Poliţia Română atrage atenţia că un indiciu clar al caracterului fals al acestor mesaje îl reprezintă numeroasele greşeli gramaticale şi de exprimare.

„Un indiciu clar că aceste mesaje sunt false îl reprezintă numeroasele greşeli gramaticale şi de exprimare, cum ar fi «Actiune Requerită» în loc de posibil «acţiune necesară» sau folosirea unor forme greşite precum «restriceăă» în loc de «restricţionat». Aceste erori, alături de formulările incoerente şi utilizarea incorectă a prevederilor legale, demonstrează că nu este vorba despre o comunicare oficială”, spun polițiștii.

Autorităţile subliniază că acest tip de mesaj este un fals creat special pentru a-i speria pe utilizatori şi a-i determina să plătească sume de bani, scopul real fiind atât sustragerea de fonduri, cât şi colectarea ilegală a datelor personale şi financiare, care pot fi folosite ulterior în alte fraude.

„Autorităţile române nu blochează dispozitive prin astfel de mesaje şi nu solicită plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau sub presiunea timpului. Orice astfel de notificare trebuie ignorată şi raportată, pentru a preveni ca alţi cetăţeni de bună-credinţă să devină victime”, subliniază Poliţia Română.

În acest context, poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu efectueze nicio plată, să nu introducă date personale sau financiare pe site-uri necunoscute, să evite accesarea linkurilor suspecte şi să verifice orice comunicare exclusiv prin canalele oficiale ale Poliţiei Române sau ale Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.