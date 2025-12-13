Inteligența artificială, instrument de fraudă în comerțul online: pierderi masive din cauza rambursărilor

Magazinele online din China se confruntă cu o nouă formă de fraudă facilitată de inteligența artificială. Tot mai mulți comercianți raportează un fenomen alarmant: returnări de produse aparent legitime dar, de fapt, sunt realizate cu ajutorul tehnologiei, generând pierderi financiare considerabile, potrivit odditycentral.com.

În China, magazinele online se confruntă cu o problemă tot mai gravă și anume, returnările de produse obținute prin prezentarea unor fotografii modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Consumatorii abuzează de politica locală de returnare, trimițând imagini false pentru a solicita rambursări, ceea ce generează pierderi considerabile pentru comercianți.

Deși inteligența artificială este adesea privită ca un motor al progresului, capabil să revoluționeze domenii precum sănătatea, cercetarea științifică sau programarea, acest instrument puternic poate fi folosit și în scopuri frauduloase.

În mâinile celor cu intenții malițioase, AI devine un instrument care facilitează escrocherii sofisticate, cum este situația actuală din comerțul online chinezesc.

În acest context, comercianții încearcă să găsească soluții care să-i ajute să identifice imaginile false realizate cu AI, însă ritmul rapid de dezvoltare a tehnologiei face ca prevenirea acestor escrocherii să fie greu de controlat.

În China, clienții pot obține adesea rambursări fără a fi nevoie să returneze efectiv produsele, dacă prezintă dovezi fotografice că acestea sunt defecte sau nu corespund standardelor obișnuite de calitate. Până acum, acest sistem nu a fost niciodată complet sigur, însă odată cu răspândirea tehnologiilor de inteligență artificială, companiile se confruntă cu dificultăți tot mai mari în a distinge imaginile autentice de cele prelucrate cu ajutorul AI.

De la fructe și legume mucegăite, la porțelan crăpat sau haine uzate, escrocheriile legate de rambursări online par să devină tot mai frecvente, iar comercianții au resurse limitate pentru a le combate. O parte din problemă provine din cauza automatizării procesului: multe platforme de comerț online solicită cumpărătorilor să încarce fotografii ale produselor defecte, iar dacă algoritmul le consideră convingătoare, rambursarea este aprobată automat.

În prezent, însă, inteligența artificială a avansat atât de mult încât poate edita imagini și videoclipuri într-un mod extrem de realist, greu de diferențiat chiar și de ochiul uman. Chen, proprietarul unui magazin de fructe și legume din Jiaxing, povestește că, în ultimele trei luni, magazinul său a înregistrat nouă retururi suspecte.

La început, Chen a ales să acorde încredere clienților și să proceseze rambursările fără rezerve, însă frecvența crescândă a retururilor i-a stârnit suspiciuni. Investigațiile sale au scos la iveală posibile semne de manipulare digitală a imaginilor, dar platforma de vânzare i-a comunicat că nu există suficiente dovezi că fotografiile ar fi fost generate sau modificate de inteligență artificială.

Unele site-uri de comerț online au început să implementeze instrumente menite să detecteze imaginile produse de inteligență artificială, afișând avertismente sub fotografiile considerate suspecte. Totuși, operatorii recunosc că aceste tehnologii nu pot oferi o certitudine totală în identificarea conținutului falsificat.

Într-un efort de reglementare, autoritățile chineze au adoptat în septembrie măsuri provizorii pentru gestionarea conținutului generat de inteligență artificială, numai că detectarea lor rămâne dificilă în practică, ceea ce menține riscul fraudelor pe piața digitală.