Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 decembrie 2025. Curierul de la Bruxelles

Pe 8 decembrie s-au născut Horaţiu, Jean Sibelius, Sammy Davis Jr., Maximilian Schell, David Carradine, Jim Morrison, Kim Basinger, Hortensia Papadat-Bengescu, Constantin I. Moisil, Elena Drăgulinescu-Stinghe, Ioanel Sinescu, Constantin Foamete, Ştefan Hruşcă.

Astăzi nu este nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinţii Patapie, Sofronie din Cipru, Tihic, Cezar şi Onisifor. Nimic în "Kalendar", dacii se mai şi odihneau după petreceri, dans şi băutură.

De mai mult timp nu am mai publicat materialele primite de la Bruxelles, dar mi-a amintit organul de monitorizare, în grațiile căruia mă aflu, întrebându-mă prietenește dacă am mai primit curierul de la UE. Vorba lui Nastratin Hogea, o fi de bine, o fi de rău ? Așa că, hai să mai citim puțin în limba de lemn europeană, sunt unele lucruri interesate, chiar și pentru cei care citesc printre rânduri. Iată :

Parlamentul European este preocupat de starea libertății presei în Uniunea Europeană și denunță violența, hărțuirea și presiunile cu care se confruntă jurnaliștii. Într-o rezoluție adoptată cu 553 voturi pentru, 54 contra și 89 de abțineri, Parlamentul subliniază tentativele guvernelor din unele state membre de a cenzura media critice și independente și de a atenta la libertatea și pluralismul media. Deputații sunt preocupați de starea posturilor publice din unele state membre care au devenit exemple de propagandă pro-guvernamentală.

Amintind jurnaliștii uciși în ultimii ani, deputații europeni fac apel la personalitățile publice să se abțină de la denigrarea jurnaliștilor și insistă asupra obligației legale de a ancheta orice atac, subliniind faptul că femeile jurnaliste sunt în mod special vulnerabile și ar trebui să beneficieze de o protecție suplimentară.

În declarație se mai amintește că proprietatea asupra media este concentrată în mâinile unui prea mic număr de persoane, iar pluralismul este în pericol, ceea ce face și mai dificilă lupta contra propagării dezinformării. Deputatii cer țărilor europene să ia măsuri pentru a evita concentrarea excesivă și a garanta transparența. Ei critică guvernele pentru ingerințele invazive în publicitatea publică și arată că fondurile europene nu trebuie cheltuite pentru media controlate de guverne sau pentru propagandă politică.

În acest scop, Parlamentul cere Comisiei Europene să evalueze în fiecare stat membru transparența asupra proprietății media și eventualele ingerințe ale sectorului privat și ale guvernului în sector, în evaluarea anuală a statului de drept. Afectarea libertății și pluralismului media trebuie considerate drept abuz de putere grav și sistematic care contravine valorilor fundamentale ale UE.

În același timp, deputații europeni doresc un cadru juridic mai solid pentru a preveni și a combate discursul de ură online. Se subliniază și faptul că acțiunile voluntare ale platformelor sunt necesare, dar insuficiente pentru a lupta contra dezinformării, a conținuturilor ilegale și a ingerințelor străine. Dar, acestea nu trebuie să devină cenzori privați, iar suprimarea conținuturilor ilegale trebuie făcută cu unele garanții.

În sfârșit, textul evidențiază preocupările P.E față de ingerințele străine care încearcă să polarizeze și să anuleze pluralismul și atrage atenția asupra consecințelor cu potențial nefast ale manipulării informațiilor referitoare la pandemia de Covid-19.

Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută, o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE. Noua strategie confirmă un angajament reînoit de a se asigura aplicarea dispozițiilor cartei la potențialul lor maxim. Începând de anul viitor, Comisia va prezenta un raport anual care va analiza modul în care statele membre aplică dispozițiile cartei în anumite domenii tematice.

Ceea ce o să pună capăt UE nu sunt uneltirile rușilor, americanilor sau chinezilor. Nici vorbă! UE este mâncat din interior de birocrație și de utopiile rezonabile pe care le consideră realitate.

UE nu s-a destrămat până acum pentru că dă bani, care, de fapt, să se întoarcă în Occident, la vreo două-trei state. Pentru România anexarea ei de către UE a fost o nenorocire mai mare decât cei patru sute de ani de suzeranitate turcească. O să detaliez și demonstrez, poate altădată, dar cred că nu trebuie aduse argumente, toată lumea vede și înțelege ce se petrece. Cum, cu siguranță știe că mâine este o altă zi!

BERBEC Astăzi poţi să-ţi faci auzit punctul tău de vedere, la serviciu, şcoală, unde activezi, sau cu munca acasă, în familie, cuplu. Cei din jurul tău te ascultă cu atenţie. Nu te grăbi, vorbeşte clar! Azi trebuie să fii foarte atent la propunerile care ţi se fac! Oricum, ştii că ai alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună, sau mai inteligentă. Vorba veche spune că cel deştept cedează. Sigur, este doar o vorbă, un simbol. Care simbolism nu se aplică întotdeaună că doar nu o să laşi tu idioţii să prevaleze!

TAUR Nu te înşela singur, nu face scenarii grandioase care vor fi contrazise mai târziu de realitate. “Small is Beautiful!” Modestia şi echilibrul nu au omorât pe nimeni, vanitatea, da! Te cuprinde o stare de comodintate generalizată, adică... de lene! Este foarte bine, activitatea trebuie să fie urmată şi de pauze. Multe şi plăcute, că doar e iarnă şi iarna, nu-i ca vara! Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi, nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

GEMENI Păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante şi întâlnirile decisive! Nu ai o zi grozavă în limpezimea gândirii, nici în comunicare, aşa că aşteaptă să treacă. Eşti într-o formă bună, ai energie să mai dai şi la alţii. Profită de acest vârf de energie şi încearcă să finalizezi situaţiile neterminate. Nu mai amâna, anul se sfârşeşte în curând! Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii.

RAC Conjunctura, cu Luna favorabilă, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea bună a problemelor tale sentimentale, familiale, de cuplu. Trebuie să comunici, să vorbeşti, să clarifici lucrurile! O zi bună, cu mintea limpede şi zâmbetul pe buze. Necazuri, griji, datorii? Nu, azi! Ai idei bune, plăcute, pe care cei din jurul tău le acceptă, şi le repetă ca un cor din teatrul antic! Pentru un procent dintre Raci: o ocazie de parvenire socială îţi iese în cale, o invitaţie la o sindrofie fiţoasă. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din superficialitate, sau din prudenţă, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. În unele ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele inutile, de altfel.

LEU Ai nevoie de o doză consistentă de răbdare, ca să treci prin ziua de astăzi. Nu eşti de acord cu ceea ce vezi şi auzi. Dar, nu e în puterea ta să îndrepţi lucrurile. Nu vorbi, taci din gură! Zi de discuţii, negocieri, rapoarte... dar tu taci din gură! Pe plan profesional eşti înclinat să dai curs soluţiilor radicale. Vezi dacă şeful e de acord. A, tu eşti şeful! Înseamnă că eşti un lider inspirat! Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te pe undeva şeful local, leul conducător. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă!

FECIOARĂ O zi obositoare, dar până la urmă relativ plăcută. Eşti echilibrat, lucrurile îţi par mai uşoare, oamenii mai buni. Seară deosebită. Dacă ieşi cu prietenii în oraş, un plus de distracţie. O serie de evenimente te pot obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit. Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, să-ti „incarci bateriile”. Inconjoară-te de lucruri frumoase şi de oameni plăcuti. Confortul spiritual este cheia succesului tău!

BALANŢĂ Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor produse, probabil, de Saturn. Dar, poţi avansa cu ceva în rezolvarea problemelor sentimentale. Conjunctura de astăzi îţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Seară plăcută, poate la un film nou, la modă. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, poți constata că sunt bine intenţionaţi. Mercur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă.

SCORPION Anumite informaţii te îngrijorează, dar cu puţin bun simţ şi analiză obiectivă o să realizezi că sunt date polarizate, cu efect în anumite cercuri de interes. Stai liniştit, nu vor banii tăi! Astăzi, dacă negociezi ceva, dă dovadă prudenţă şi pragmatism! Nu te lăsa păcălit, vezi exact despre ce e vorba, cere mai multe amănunte, mai ales dacă eşti în discuţii cu semne de foc şi aer. Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie mai veche, importantă. Se apropie un termen, un prag, şi vei avea nevoie de toate resursele tale. Te simti mai tot timpul obosit şi plictisit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Ai un prilej să refaci miracolul.

SĂGETĂTOR Astăzi norocul este prietenul tău, care te ajută să uiţi eşecurile şi necazurile şi să te simţi bine şi optimist. Fii atent şi nu uita ce ţi-ai propus să faci în sfera obiectivelor personale. La serviciu eşti popular, ţi se face cafea şi ţi se dau covrigi. Ai energie şi ceilalţi nu mai au loc de tine pentru că apari peste tot şi le faci pe toate! Dar nu fă din asta un obicei! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche.

CAPRICORN Stelele îţi indică o zi bună, nu trebuie să mai stai în colţul tău, îndrăzneşte şi poţi avea succes. Cine nu riscă nu câştigă, dar tu poţi minimaliza astăzi neşansa până aproape de zero! Astăzi te trezeşti târziu şi stai ceva timp la o cafea cu vorbe multe. Dar e bine să nu intri in discuţii cu Racii sau Leii, în general cu semnele de apă şi foc, care pot să-ţi facă probleme. Lasă totul în urma ta spune Pluton, maestrul regenerării şi al plutocraţilor, prezent la tine în zodie cam o generaţie, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneste si poate vei reuşi!

VĂRSĂTOR Dacă ai luat o hotărâre, este bine să o respecţi. Sigur, dacă pe parcurs poţi descoperi că judecata ta a fost greşită, nu stărui în defavoarea ta! Tenacitatea este bună când ai avantaje. Reuşeşti să munceşti mult şi să rezolvi unele situaţii dificile. Agitaţia celor din jur te amuză şi te face să eviţi locurile foarte aglomerate. Foarte bine, aşa nu o să iei vreun covid! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru săptămâna viitoare. Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente.

PEŞTI O zi favorabilă, în sensul că te simţi în formă, fizic şi psihic. Situaţia te îngrijorează, dar poţi lucra spre folosul tău. Nu exagera greutăţile şi obstacolele, lucrurile se pot rezolva. O zi dedicată acţiunii, reacţiei, intervenţiei. Timpul proiectelor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate şi fără să ţii cont de comentariile răutăcioase. Simţi un oarecare grad de exaltare în preajma sărbătorilor religioase. Dacă vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Esti avantajat in tot ce tine de afaceri imobiliare sau de speculatii cu terenuri. Pe total, ziua este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei... activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor sau schimbarilor majore.