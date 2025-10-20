Horoscopul lui Dom' Profesor,   21 octombrie 2025. Nikita Mihalkov la 80 de ani

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 octombrie 2025

21 octombrie

Pe 21 octombrie s-au născut Alfred Nobel, Ursula K. LeGuin, Carrie Fischer, Nikita Mihalkov, Arthur Stilwell, Dumitru Tinu, Marcel Răducanu, Lavinia Miloşevici, Dan Duţescu, Mihai Gafiţa, Perpessicius.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan din Galeş, Moise Măcinic din Sibiel, Ilarion cel Mare.

Nimic în "Kalendar"...

O notă specială pentru Nikita Sergheevici Mihalkov care, astăzi, împlineşte 80 de ani. Ла Несколько Ани! Без слёз, без горести, без бед! Filmele lui mi-au făcut şederea în străinătate mai uşoară. După ce termin ce am să vă spun, o să caut un film vechi, din 1979, „Siberiada” în care joacă Nikita. Bune filme se făceau pe atunci! Sau ”Soare înșelător” un film de Oscar. Am de unde alege...

Tot astăzi îl pomenim pe Arthur Edward Stilwell, în fotografia din titlu, o caricatură, un american născut pe 21 octombrie 1859. Un personaj de excepţie, care avea, de copil, obsesia să construiască... căi ferate!

Stilwell a fost un om extrem de special, un personaj de film, sau de roman de aventuri. A făcut o avere colosală, aproape din nimic, urmînd-şi visul, acela de a construi căi ferate. A avut inspiraţia, viziunea şi curajul, să proiecteze şi să realizeze prima magistrală de cale ferată care lega bogatul şi productivul mijloc al Statelor cu Golful Mexic. Port Stilwell îi poartă numele, dar şi alte patru oraşe din SUA.

"Auzea voci", se spunea. „Vocile” au existat în mod real, susţin psihologii de azi. La început, erau cei doi prieteni ai lui Arthur, irlandezul Ronny şi francezul Pierre, oameni de o cultură imensă, adeverate enciclopedii şi cu o experienţă pe măsură, cu care Stilwell se sfătuia zilnic, iar atunci când îi despărţea o mare distanţă, prin telegrame zilnice. Aşa a învăţat limba franceză, apoi spaniola, inginerie înaltă, mecanică şi geologie, economie, finanţe... Şi multe altele!

Apoi, Arthur Stilwell şi-a construit un mit. Era ca şi cum s-ar fi sfătuit cu prietenii săi decedaţi la începutul secolului. Experienţa lor trecuse încet-încet în posesia tânărului milionar, dar Arthur nu voia să recunoscă că-i pierduse definitiv. Auzea voci...

Milionarul american a scris 40 de cărţi, cîteva piese de teatru şi un imn! Cartea de un răsunător succes „The Light That Never Failed” a fost scrisă de Arthur Stilwell. În 1910 el scrie altă carte în care descrie cu surprinzătoare detalii declanşarea şi desfăşurarea primului război mondial. În 1914 apare lucrarea sa „To All the World Except Germany” în care Stilwell descrie perioada interbelică, al doilea război mondial, atacul japonezilor împotriva unei Americi nepregătite. El prezice înfrângerea Germaniei şi a aliaţilor ei, colapsul monarhiei ţariste după primul război mondial, obţinerea independenţei Poloniei şi Finlandei şi restaurarea statului evreu după al doilea război mondial.

Dar misterul cel mare începe când Arthur Stilwell se întâlneşte cu Albert Einstein, în primăvara anului 1921. Se spune că cei doi au fost foarte încântaţi de întîlnire. Dar, totul a rămas secret. Au ţinut legătura, dar nu prin poştă, ci prin curieri plătiţi regeşte de milionar.

În iarna anului 1927 un curier a adus lui Arthur Stilwell un manuscris de la Einstein. Se spune că era vorba despre teoria unificată a spaţiului, timpului şi a materiei. Teoria făcea posibilă călătoria în timp, teleportarea, navigarea cosmică instantanee la distanţe inimaginabile, dar şi producera unor arme cumplite. Manuscrisul a rămas la Stilwell. Se mai spune că milionarul a mai cumpărat cu sume inimaginabil de mari, pentru vremea aceea, încă patru manuscrise. Nimeni nu ştie despre ce era vorba şi de la cine le-a cumpărat.

Cînd soţia l-a întrebat pe milionar unde s-a dus aproape toată averea, de sute de milioane de dolari, Stilwell a răspuns că "duce la bun sfîrşit misiunea lui, acea de a salva omenirea de la extincţie totală".

La începutul anului 1928 Stilwell şi-a făcut testamentul şi l-a predat unui notar paraguyan. Suma plătită ca onorariu a fost, după impozitele plătite de notar, mai mare decât un milion de dolari. Arthur Stilwell a murit cîteva luni mai tîrziu. Soţia lui s-a sinucis, o săptămână după moartea lui Arthur, lăsând un bilet prin care spunea că lumea este goală fără soţul ei şi are certitudinea că-l urmează într-o lume mai bună. Mai avea în cont o mie de dolari, ultimile milioane fuseseră împărţite de buna femeie unor asociaţii de protecţie a animalelor!

Se spune că totul despre puterea absolută sau sfîrşitul lumii este cuprins în cinci manuscrise. Iar acum manuscrisele s-ar afla în posesia unui notar paraguayan. Cu precizări scrise când şi cum să se facă publice informaţiile care pot duce - sau împiedica sfârşitul civilizaţiei actuale!

Dar, de ce un notar paraguayan? Foarte puţini ştiu, poate numai elita elitelor, că un notar paraguyan, un "gente de calidad", care face parte din frăţia "Pozo Colorado", un fel de breaslă sau asociaţie mai mult sau mai puţin secretă, este incoruptibil şi va face exact ce îi cere testamentul, la timpul şi în modul cerut de testator.

Nici milionele de dolari, nici tortura, nici presiunea cea mai puternică nu pot rupe contractul unui notar paraguayan. Iar dacă moare, sau este ucis, urmaşii, sau ceilalţi notari paraguayeni, din asociaţie, vor duce la bun sfârşit testamentul, contractul. Nimic nu poate împiedica misiunea unui notar paraguyan! Evident, sunt foarte scumpi, dar cât de scumpă poate fi reputaţia de a fi incoruptibil?

Într-o ţară cu foarte mulţi corupţi, cu aproape toate clasa politică puşcăriabilă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, gândiţi-vă cât de valoroase sunt cinstea şi onoarea, dacă se plătesc milioane de dolari pentru ele. Eu am practicat mereu aceste valori perene, pe gratis, aşa este morala mic burgheză, şi, vă invit şi pe domniile voastre să faceţi la fel - valori, care, poate, mâine, vor reînvia pe scară largă şi la noi, pentru că mâine este, în definitiv, o nouă zi!

NOTĂ Așa cum am promis continui să vă recomand cărți și filme. Astăzi filme. Sub impresia jafului de la Louvre vă recomand un film, o comedie, din anul 1966, ”Cum să furi un milion” cu Peter O’ Toole și Audrey Hepburn. Al doilea film este mai recent, din anul 1999 se numește ”Capcană pentru hoți” și este jucat ”nec plus ultra” de Catherine Zeta-Jones și Sean Connery. Aș fi vrut să critic faptul că hoții de artă sunt prezentați ca niște personaje drăguțe și plăcute. Dar explicația m-a dat-o un personaj din primul film: ”... în definitiv, noi furăm de la bogați...”. Așa parcă mai merge...

BERBEC Obiectivele tale realiste conduc la o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te face mai optimist. Şi domeniul sentimental este avantajat de conjunctură! Berbecii sunt gata de acţiune! Ceea ce încearcă de şase mii de ani să explice astrologii nativilor din zodia Berbecului este că nu trebuie să se repeadă la oricine şi oricând. Adică, este bine să ia viaţa în coarne, dar să fie puţin mai temperaţi în ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme personale. Adică, viaţa nu este un joc de noroc. Adică, să rişte mai puţin. Adică... mai multa diplomaţie şi prudenţă !

TAUR O zi ceva mai dificilă, sub aspectul relaţiilor umane. Cu toate că eşti o fire prudentă, astăzi, pe lingă prudenţă, trebuie să adaugi foarte multă diplomaţie şi chiar un zâmbet frumos! Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi sau familia în ceea ce priveşte patrimoniul sau proiectele comune. O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Doreşti o schimbare, ceva nou, orice, numai să nu mai auzi şi să simţi aceleaşi lucruri, majoritatea plictisitoare şi neinteresante.

GEMENI Conjunctura iţi recomandă să nu te implici în conflicte pentru că pot apărea unele incidente neplăcute. Şi, de asemenea, te avertizează ca nu toţi cei din jurul tău sunt bine intenţionaţi! Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp, astăzi, de exemplu, nimeni nu-ţi poate face faţă!

RAC Astăzi, se pare, că eşti inspirat în abordarea, cu artă şi eficacitate, a problemelor tale personale. Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, poţi înregistra succese parţiale. O hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată - după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară.

LEU Nu te păcăli singur. Spune ce ai de spus, nu te mai reţine, descarcă-te, sigur, cu calm şi bună creştere. O să te simţi mai bine şi poate cei din jurul tău o să-şi schimbe atitudinea! Dar la o analiza mai atentă rezultă că eşti obligat(ă) să iei o anumită decizie. Luna parcurge un arc de cerc în Taur şi intră în Gemeni, declanşând mici crize şi schimbări de situaţie. Saturn, cam afectat,te sprijină cât se poate, dar anunţă şi el o perioadă de schimbări. Din nou ţi se cere ajutorul. O împăcare stă sub semnul întrebării!

FECIOARA E necesar să-ţi regăseşti echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu te lasa impresionat de vremuri şi perspective sumbre, fii atent şi rezolvă-ţi problemele tale. Relaţiile sociale sunt bine aspectate, la fel şi călătoriile. Apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. În perioada menţionată veniturile provenite din afaceri sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. O problemă în familie, repede rezolvată. Jupiter spune că este cazul să te pregăteşti pentru o vizită, poate un spectacol, pe seară.

BALANŢĂ Poziţiile planetelor indică un plan sentimental încărcat, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Nu complica mai mult lucrurile, fii atent cum vorbeşti cu cei din jur! Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie. Pe de altă parte Saturn arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică şi de stres şi enervare – energie negativă. Odihneşte-te şi relaxează-te. Fii sincer cu tine, găseşte-ţi motivele de enervare şi vezi dacă poţi să le rezolvi singur.

SCORPION Ai planuri ambiţioase astăzi şi în toată săptămâna. Trebuie să ai în vedere că trebuie să te descurci singur, toţi cei care te pot ajuta au şi ei propriile programe, obligaţii. Seară plăcută. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi. Tu gândeşte-te bine ! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine ! Ai impresia că ceea ce faci - tu hotărăşti! Oare?! Nu eşti cumva marioneta momentului?! Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci, urmând un şablon, uneori păgubos?! Ai uitat de tine, dragă prietene, ai uitat de visele tale bune şi ţelurile nobile, ai uitat de iubire, onoare, curaj, patriotism, loialitate şi stelele sancţioneză acest lucru... dar nu este prea târziu să faci ceea ce este drept şi cinstit, renunţând la ceea ce este uşor şi profitabil!

SĂGETĂTOR Sigur că este importantă cariera ta, parvenirea socială, dar nu "călca pe cadavre". Astăzi rezervă-ţi timp suficient pentru părinţi, copii, partener, familie, cei dragi, în general! Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi fumează ţigări bune, şi evită orice discuţie care poate degenera. O distribuţie inegală a stelelor fixe te dezavantajează şi, conform teoriei haosului, poate genera pe termen lung tendinţe malefice. Sufletul tău bun şi generos poate suferi o decepţie. Dar, aspectele lui Venus şi al lui Marte, foarte bune, arată o situaţie de amor - către nuntă, sau botez - în anturajul tau apropiat, în familie. Situaţie care se pare că este producătoare, pe viitor, de cheltuieli din partea ta!

CAPRICORN Ai nevoie de căldură sufletească, tandreţe şi solidaritate. Stelele spun că poţi găsi împreună cu cei dragi destule prilejuri ca afectivitatea ta să fie mulţumită. Bine faci, bine găseşti! Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre indicatorii astrologici arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru confort şi evenimente plăcute. In a doua parte a zilei ai o mică complicaţie de ordin sentimental: ceva cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Îţi trebuie un film sau o carte buna! Ai nevoie de efectul liniştitor al lucrurilor de calitate facute aşa cum trebuie!

VĂRSĂTOR Nicio urgenţă, nimic important, poţi să respecţi programul obişnuit. Sunt şi veşti bune, din famile, sau de la prieteni. O zi favorabilă în care ai, odată mai mult, libertatea de a alege! Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante. Poţi să fii sigur(ă) că până la urmă totul este monoton şi cenuşiu. Rezolvarea acestor probleme se face prin logică carteziană şi judecată rece şi profesională şi mai puţin prin jocul întâmplării, spune Luna în aspecte disarmonice. Pe de altă parte, indiferent de jocurile destinului, trebuie să ai în vedere propriile interese şi strategiile pe termen lung.

PEŞTI Vestea primită, poate, la sfârşitul zilei, te bucură. Fiind vorba despre nişte probleme personale, veştile primite azi nu trebuie anunţate anturajului în gura mare, ci analizate în familie. Este o perioadă materialistă, ca un produs scos din creaţia lui Hegel. Ziua de astăzi, perioada în chestiune este materializarea eforturilor spirituale trecute. Aspectele lui Jupiter şi Saturn arată clar că perioada în discuţie este mai mare decât o singură zi, ocupând, probabil, tot restul de săptămână. Sănătatea nu este excelent aspectată, evită elementul aer, adică curentul, aerul condiţionat şi bineînţeles, fumatul excesiv.