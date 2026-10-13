Numărul refugiaților ucraineni crește în România. Ce drepturi primesc

România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea numărului de refugiați ucraineni care beneficiază de protecție temporară, potrivit datelor Eurostat. Între sfârșitul lunii iulie și sfârșitul lunii august 2026, numărul beneficiarilor din România a crescut cu 3.440 de persoane, respectiv 1,6%. La nivelul UE, peste 4,43 milioane de persoane care au fugit din calea războiului beneficiau de acest statut.

Protecția temporară este acordată persoanelor care au părăsit Ucraina din cauza războiului declanșat de Rusia și le permite să locuiască și să beneficieze de anumite drepturi în statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Eurostat, între 31 iulie și 31 august 2026, numărul persoanelor aflate sub protecție temporară în România a crescut cu 3.440, echivalentul unui avans de 1,6%. Germania a înregistrat cea mai mare creștere numerică, de 4.330 de persoane, respectiv 0,3%, menținându-se pe primul loc în Uniunea Europeană după numărul total al beneficiarilor.

La sfârșitul lunii august, Germania găzduia 1.294.555 de persoane din Ucraina aflate sub protecție temporară. Pe locul al doilea după numărul total de beneficiari se afla Polonia, cu 939.395 de persoane, urmată de Cehia, cu 398.360.

La nivelul Uniunii Europene, numărul persoanelor care beneficiau de protecție temporară a ajuns la 4,43 milioane la 31 august 2026.

Persoanele care au fugit din Ucraina din cauza războiului pot beneficia de mecanismul european de protecție temporară, introdus pentru a le permite accesul rapid la drepturi esențiale în statele membre. Acest statut oferă beneficiarilor dreptul de ședere și posibilitatea de a desfășura activități profesionale în țara gazdă.

Potrivit Comisiei Europene, printre drepturile acordate se numără:

permisul de ședere pe durata protecției temporare;

accesul la piața muncii și la locuințe;

asistența medicală;

accesul copiilor la educație;

posibilitatea de a deschide un cont bancar de bază.

Mecanismul a fost introdus la nivel european pentru persoanele care nu se pot întoarce în siguranță în țara de origine.

Uniunea Europeană a decis prelungirea mecanismului de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina până la 4 martie 2028.

Măsura le permite beneficiarilor eligibili să își păstreze statutul și drepturile asociate acestuia pe perioada stabilită de autoritățile europene.

Protecția temporară a fost activată după declanșarea invaziei ruse în Ucraina și reprezintă un mecanism prin care statele membre oferă sprijin persoanelor nevoite să își părăsească locuințele din cauza războiului.

Datele Eurostat indică o creștere de 3.290 de persoane aflate sub protecție temporară la nivelul Uniunii Europene între 31 iulie și 31 august 2026.

Majorarea reprezintă 0,1% față de luna precedentă.

În aceeași perioadă, România a raportat o creștere de 3.440 de beneficiari, una dintre cele mai mari înregistrate în statele membre.

Diferența dintre evoluția din România și cea de la nivelul întregii Uniuni Europene reflectă faptul că datele europene reprezintă soldul modificărilor înregistrate în toate statele membre, inclusiv în cele în care numărul beneficiarilor a scăzut.