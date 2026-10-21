Republica Moldova și-a retras angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal din patru puncte de control comun aflate pe teritoriul Ucrainei. Asta pentru a reduce riscurile generate de atacurile militare din apropierea frontierei. Autoritățile de la Chișinău discută acum cu partea ucraineană despre posibilitatea ca și grănicerii ucraineni să efectueze controalele pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune.

Decizia de retragere a angajaților moldoveni face parte dintr-un set de măsuri de securitate adoptate începând cu luna septembrie. Acestea au fost luate după mai multe incidente produse pe teritoriul Ucrainei, în apropierea imediată a punctelor de trecere a frontierei Republicii Moldova.

Potrivit ministrei, măsurile vizează protejarea personalului care activează în punctele de control expuse riscurilor. În unele cazuri, responsabilitățile angajaților sunt mai mari, iar condițiile de muncă presupun riscuri suplimentare.

„Pentru anumite categorii de angajați ale căror sarcini și responsabilități sunt mult mai mari. Noi vorbim de o creștere și de 20-30%. În acest moment, această acțiune a fost realizată în patru puncte de trecere a frontierei. Suntem în discuții inclusiv cu partea ucraineană pentru ca și reprezentanții Serviciului de Grăniceri din Ucraina să treacă pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

În prezent, în punctele vizate, autoritățile moldovenești efectuează controalele pe teritoriul Republicii Moldova. Asta în timp ce reprezentanții Ucrainei își desfășoară activitatea pe teritoriul statului vecin.

Există însă și excepții. La punctul de trecere Criva-Mămăliga, reprezentanții serviciului ucrainean de grăniceri activează deja pe teritoriul Republicii Moldova, la ieșirea din țară. Organizarea controlului la intrare urmează să fie asigurată.

Daniella Misail-Nichitin a precizat că autoritățile au convenit deja cu partea ucraineană asupra unor aranjamente pentru două puncte de trecere a frontierei. Acestea ar putea permite desfășurarea controalelor în condiții adaptate situației de securitate.

Pe termen mediu, autoritățile ar putea analiza posibilitatea aplicării unor măsuri similare și în alte puncte de trecere. Deciziile vor depinde de evoluția riscurilor și de situația de securitate din apropierea frontierei.

În paralel cu reorganizarea controalelor, autoritățile continuă amenajarea spațiilor de protecție în punctele de trecere a frontierei expuse riscurilor. Acestea sunt destinate atât angajaților Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal. De asemenea și cetățenilor care se află în zonă în cazul unor noi atacuri sau incidente.

Ministra Afacerilor Interne a subliniat că astfel de spații sunt necesare pentru a reduce pericolele la care pot fi expuse persoanele aflate în punctele de control.

„Lucrăm în continuare pentru a asigura acele spații necesare de protecție. Și aici mă refer nu doar la spații de protecție pentru angajații care sunt în tură la Poliția de Frontieră, angajații Serviciului Vamal, dar și cetățeni. Pentru că incidente ar putea să se mai repete”, a menționat Daniella Misail-Nichitin.

Pe lângă amenajarea adăposturilor, angajații din punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotați cu mijloace individuale de protecție. Măsurile sunt luate în contextul incidentelor provocate de atacurile asupra infrastructurii ucrainene, care au afectat și zona de frontieră a Republicii Moldova.

Ministra a făcut referire la incidentul din 5 octombrie, produs în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe. Un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit după ce un proiectil, căzut în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, a ricoșat la impactul cu solul și a ajuns într-un autobuz de linie.

Vehiculul staționa în apropierea barierei punctului de trecere a frontierei. Alte victime nu au fost înregistrate.

Riscurile de securitate sunt amplificate de incidentele repetate în care drone și rachete rusești au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. De la începutul războiului din Ucraina, peste 100 de astfel de aparate și rachete au survolat ilegal teritoriul aerian al țării.

Recent, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a admis, pentru prima dată, că dronele care pătrund ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova și ajung să explodeze pe teritoriul țării sunt de fabricație rusească.

La 1 octombrie, Ozerov a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Acestuia i-a fost înmânată o notă de protest după ce trei drone rusești au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor asupra Ucrainei.