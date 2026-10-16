Republica Moldova. Incidentele cu drone nu contenesc în Republica Moldova. Un aparat de zbor fără pilot a căzut și a explodat pe un câmp din nordul Republicii Moldova, după ce ar fi pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării. Incidentul s-a produs vineri, 16 octombrie, în apropierea localității Codrenii Noi, în direcția satului Scăieni, raionul Dondușeni. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care drona s-a prăbușit.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, aparatul de zbor fără pilot a fost implicat într-un incident de încălcare a spațiului aerian național, înregistrat în jurul orei 16:22. Ulterior, drona a căzut și a explodat pe un teren din extravilanul localității Codrenii Noi.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre tipul aparatului de zbor și nici despre cauza prăbușirii. Circumstanțele incidentului urmează să fie investigate.

Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor să nu atingă și să nu deplaseze obiectele neidentificate sau eventualele fragmente de drone pe care le-ar putea descoperi. În astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze de obiecte și să apeleze imediat numărul de urgență 112.

Poliția anunță că oamenii legii au intervenit la fața locului, iar preliminar nu au fost raportate victime. Preliminar, victime nu au fost raportate. Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze aparatul de zbor

„Poliția informează că, cu puțin timp în urmă, pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, raionul Dondușeni, a fost depistat un aparat de zbor fără pilot, care a căzut și a explodat. Polițiștii se află la fața locului, unde examinează zona și stabilesc toate circumstanțele”, s emenționează în comunicatul Poliției.

Incidentul din raionul Dondușeni vine după o noapte în care alte patru aparate de zbor fără pilot au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Cazurile au fost înregistrate în noaptea de 15 spre 16 octombrie, pe fondul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, primul aparat a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 23:02, venind din direcția localității Timcovo, regiunea Odesa. Acesta se îndrepta spre Ivanovca și a părăsit teritoriul național la ora 23:20, prin zona localității Bronit, din regiunea ucraineană Moghiliov-Podolsc.

Al doilea aparat a fost detectat la ora 03:37, venind din direcția localității Starocazacie, Ucraina, și îndreptându-se spre Tudora, Republica Moldova. Acesta a părăsit spațiul aerian național un minut mai târziu.

Un al treilea caz a fost înregistrat la ora 03:46, pe direcția Moghiliov-Podolsc – Otaci. Două minute mai târziu, aparatul a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Hădărăuți, raionul Ocnița.

Al patrulea aparat de zbor fără pilot a fost detectat la ora 05:59, pe direcția Starocazacie – Căplani. Acesta a părăsit teritoriul Republicii Moldova la ora 06:00, în direcția localității Olănești.

Nouă minute mai târziu, la ora 06:09, aparatul a survolat din nou spațiul aerian național, prin localitatea Purcari, raionul Ștefan Vodă. La ora 06:10, drona a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin localitatea Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, îndreptându-se ulterior spre localitatea Gradenițî din Ucraina.

Toate cele patru aparate detectate în cursul nopții au părăsit spațiul aerian național.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a condamnat încălcările spațiului aerian. Acesta a avertizat că astfel de incidente reprezintă un risc pentru siguranța cetățenilor.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de peste 100 de ori de aparate de zbor fără pilot de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.