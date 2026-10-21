Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat drept „pozitive” discuțiile dintre emisarul Steve Witkoff și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurate marți, 20 octombrie 2026, la Oslo, în contextul eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit AFP.

Următorul pas anunțat este deplasarea lui Witkoff la Sankt Petersburg, unde urmează să prezinte oficialilor ruși ideile discutate cu liderul de la Kiev.

Potrivit declarațiilor lui Rubio, întâlnirea nu a adus elemente neașteptate, însă a oferit o bază pentru continuarea dialogului cu Moscova.

Inițiativa diplomatică este importantă deoarece Washingtonul încearcă să identifice posibilități de progres în negocierile privind conflictul, în condițiile unor tensiuni recente între administrația președintelui Donald Trump și conducerea ucraineană.

Marco Rubio a descris întâlnirea dintre Steve Witkoff și Volodimir Zelenski drept una pozitivă și a explicat că ideile discutate urmează să fie transmise părții ruse.

„A fost o discuție pozitivă, nimic neașteptat, nimic surprinzător; iar acum, cu aceste idei, el poate merge la Sankt Petersburg, le poate prezenta părții ruse și putem vedea dacă reușim să facem niște progrese”, a declarat șeful diplomației americane, potrivit AFP, citată de presa internațională.

Declarația indică faptul că demersul american continuă prin contacte succesive cu reprezentanții Ucrainei și ai Rusiei. Totuși, calificarea pozitivă a discuțiilor nu reprezintă, în sine, confirmarea unui acord sau a unor concesii acceptate de cele două părți.

Miercuri, 21 octombrie, emisarul american Steve Witkoff este așteptat la Sankt Petersburg pentru discuții cu oficiali ruși privind posibilitățile de încheiere a războiului.

Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, misiunea sa include prezentarea propunerilor și ideilor rezultate din discuțiile cu Zelenski. Contactele urmăresc să stabilească dacă există puncte comune care ar putea permite avansarea negocierilor.

Un eventual progres va depinde însă de pozițiile adoptate de Moscova și Kiev. Până la apariția unor anunțuri oficiale privind rezultatele întâlnirilor, nu există suficiente informații pentru a concluziona că discuțiile au produs un acord concret.

Noua rundă de contacte diplomatice are loc după o perioadă de divergențe între administrația Trump și președintele Volodimir Zelenski.

Printre subiectele semnalate în relatările de presă se numără politica energetică a Washingtonului față de Rusia, sprijinul militar acordat Ucrainei și accesul la anumite capacități tehnologice și informaționale.

Potrivit articolului Mediafax, Zelenski a reclamat dificultăți legate de livrările de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, de accesul la serviciile Starlink și de schimbul de informații.

Aceste aspecte sunt relevante pentru capacitatea Ucrainei de a-și susține apărarea în continuarea conflictului. Totodată, ele evidențiază complexitatea relației dintre Kiev și Washington, în condițiile în care sprijinul american rămâne un element important al efortului militar ucrainean.

În legătură cu serviciile Starlink și Starshield, Marco Rubio a susținut că deciziile companiei private nu sunt controlate direct de președintele Statelor Unite.

„Președintele nu are nicio legătură cu deciziile luate de Starlink și Starshield, precum și de domnul Musk. Este o companie privată; președintele nu conduce această companie și nu îi poate ordona să facă nimic. Vă spun, nu a existat nicio cunoaștere prealabilă”, a afirmat secretarul de stat american, potrivit relatării Mediafax.

Declarația reprezintă poziția administrației americane în privința responsabilității pentru deciziile companiei. Ea nu clarifică însă, de una singură, toate circumstanțele privind accesul Ucrainei la serviciile respective.

Deplasarea lui Steve Witkoff în Rusia reprezintă următoarea etapă a inițiativei diplomatice descrise de Rubio. Principalul indicator al unui posibil progres va fi reacția oficialilor ruși la ideile transmise după discuțiile cu Zelenski.

Pentru moment, Washingtonul transmite că dialogul continuă, dar nu anunță un rezultat concret. Evoluția negocierilor va depinde de disponibilitatea celor două părți de a identifica soluții acceptabile pentru încheierea războiului din Ucraina.