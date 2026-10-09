Statele Unite (SUA) caută din nou căi de ieșire din conflictul militar care macină estul Europei. Emisarii prezidențiali americani Steve Witkoff și Jared Kushner promovează „idei și propuneri noi” pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unei relatări a publicației Axios. Cei doi oficiali intenționează să prezinte aceste propuneri delegației ucrainene în cadrul unor discuții programate să aibă loc în Statele Unite pe 9 octombrie, conform informațiilor furnizate de surse americane și ucrainene, conform meduza.io.

Planul de acțiune al emisarilor americani include și o deplasare pe teren pentru discuții directe cu partea rusă. În acest sens, Witkoff și Kushner plănuiesc să călătorească în Rusia înainte de sfârșitul lunii pentru a discuta despre aceste „idei noi” cu conducerea de la Kremlin.

Demersurile diplomatice au fost deja analizate la cel mai înalt nivel la Washington. Cei doi emisari au prezentat deja noile propuneri președintelui american Donald Trump, în cadrul unei reuniuni la Casa Albă desfășurate pe 8 octombrie. La această întâlnire au fost prezenți șeful Departamentului Trezoreriei SUA, consilieri pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania, precum și reprezentanți ai NATO și ai Uniunii Europene. Până în prezent, sursele citate de publicație nu au oferit detalii concrete despre conținutul acestor „noi propuneri”.

Aceasta nu este prima inițiativă a emisarilor americani de a media între cele două tabere. Witkoff și Kushner au vizitat Moscova ultima dată pe 5 septembrie, după care au călătorit la Kiev pentru o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Discuțiile vin într-un moment în care perspectivele de pace sunt privite cu scepticism de actorii majori ai scenei internaționale.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat la începutul lunii octombrie că, în prezent, nu există perspective pentru o soluționare pașnică a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, descriind situația drept un „impas strategic”.

De asemenea, Kremlinul a afirmat că nu există premise pentru o astfel de evoluție în acest moment. La rândul său, Zelenski a declarat că Statele Unite nu fac suficient pentru a determina autoritățile ruse să se așeze la masa negocierilor.