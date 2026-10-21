Fostul premier Ilie Bolojan a transmis miercuri, 21 octombrie, un mesaj public după încheierea mandatului său la conducerea Guvernului României, afirmând că a încercat să guverneze cu respect pentru banul public și pentru cetățeni.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul liberal a mulțumit românilor pentru înțelegerea arătată în perioada măsurilor dificile și a susținut că a oferit speranță celor care își doresc o Românie corectă.

Declarația vine la o zi după învestirea noului guvern, în urma unei perioade de interimat care a urmat demiterii Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Fostul premier a precizat că, deși mandatul său s-a încheiat, responsabilitatea față de România rămâne.

În mesajul adresat românilor, Ilie Bolojan a vorbit despre modul în care consideră că a exercitat funcția de prim-ministru și despre principiile pe care spune că le-a urmărit în timpul mandatului.

„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna şi altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public şi pentru cetăţeni. Cred că am dat o speranţă românilor care îşi doresc o Românie corectă”, a transmis fostul șef al Executivului, potrivit News.ro.

Bolojan a afirmat că a încercat să facă tot ce a fost posibil pentru țară și le-a mulțumit colegilor, colaboratorilor și partenerilor cu care a lucrat în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului.

Acesta a adresat un mesaj de mulțumire și populației, făcând referire la dificultățile prin care au trecut românii în perioada respectivă.

„Mulţumesc tuturor românilor pentru înţelegerea de care au dat dovadă în faţa greutăţilor prin care a trebuit să trecem”, a mai scris liderul liberal.

În mesajul său, fostul premier a subliniat că încheierea mandatului nu înseamnă și renunțarea la responsabilitatea față de țară.

„Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea faţă de România, nu”, a transmis Ilie Bolojan.

El și-a încheiat mesajul exprimându-și încrederea în viitorul României și adresându-le românilor o urare.

„Am încredere în ţara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toţi românii!”, a scris fostul prim-ministru pe rețeaua de socializare.

Declarația reprezintă prima reacție publică prezentată în materialul News.ro după încheierea mandatului său, într-un moment în care conducerea Executivului a fost preluată de un nou cabinet.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai 2026. După căderea Cabinetului, Executivul a continuat să asigure interimatul până la învestirea unui nou guvern, la 20 octombrie, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

Procesul de formare a noului Executiv a fost marcat de eșecul primelor trei încercări de instalare a unui guvern, conform relatării agenției de presă.

Noul cabinet a primit votul Parlamentului marți, 20 octombrie, obținând 280 de voturi favorabile. În acest context, mesajul lui Bolojan marchează încheierea perioadei în care acesta a condus Guvernul și transmite poziția sa publică privind mandatul exercitat.

În mesajul publicat miercuri, Ilie Bolojan nu a prezentat măsuri politice viitoare sau un calendar al unor acțiuni concrete, concentrându-se asupra bilanțului personal al mandatului și asupra mulțumirilor adresate celor care l-au sprijinit.

Fostul premier a reiterat ideea respectului pentru banii publici și pentru cetățeni, principii pe care le-a prezentat drept repere ale activității sale la conducerea Executivului.

Încheierea mandatului deschide o nouă etapă politică pentru Ilie Bolojan, în timp ce noul guvern preia responsabilitatea conducerii administrației centrale. Mesajul fostului premier pune accentul pe perioada în care s-a aflat la conducerea țării și pe responsabilitatea publică pe care afirmă că o păstrează.