International

Peste 1.000 de fragmente osoase, găsite lângă un lac din capitala Mexicului

Comentează știrea
Oase Mexic. Sursa foto AI
Din cuprinsul articolului

În apropierea unui lac din Ciudad de Mexico au fost descoperite peste 1.000 de fragmente osoase, în timpul unor operațiuni de căutare desfășurate de echipe specializate și organizații ale familiilor persoanelor dispărute, au anunțat autoritățile, potrivit Reuters.

Intervențiile au loc într-o zonă aflată sub atenția autorităților, unde săpăturile continuă de mai multe zile, pe fondul unui context social sensibil.

Militanţii au anunţat „cu durere şi indignare” descoperirea a „cel puţin 1076 de rămăşiţe şi fragmente osoase”.

poliție

Poliție. Sursa foto AI

Cercetările se desfășoară în perimetrul lacului Chalco, situat în estul capitalei, unde terenul dificil a îngreunat lucrările. Fragmentele au fost descoperite pe parcursul extinderii săpăturilor, iar bilanțul acestora a crescut treptat, pe măsură ce zona a fost investigată mai în detaliu.

Situația este tot mai gravă

Fenomenul persoanelor dispărute din Mexic este asociat cu escaladarea violenței începută în 2006, odată cu ofensiva împotriva cartelurilor de droguri. De atunci, numărul cazurilor raportate a depășit 130.000, iar presiunea asupra autorităților a crescut constant, în special din partea familiilor care își caută rudele.

Operațiunile de la Chalco au generat reacții puternice din partea organizațiilor civice, care susțin că amploarea descoperirilor ridică semne de întrebare privind modul în care au fost realizate investigațiile anterioare. Acestea cer continuarea căutărilor fără întrerupere până la finalizarea completă a perimetrului.

Cupa Mondială va avea loc în doar două luni

În paralel, procuratura din Mexico a raportat anterior descoperirea a câtorva sute de elemente osoase, despre care se crede că ar putea aparține mai multor persoane, ceea ce a dus la diferențe între evaluările oficiale și cele ale echipelor independente.

Pe fundalul acestor descoperiri și al tensiunilor generate, Mexicul se pregătește pentru găzduirea meciurilor din Cupa Mondială, eveniment care urmează să înceapă în luna iunie, alături de Statele Unite și Canada.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale