Anchetatorii dau de înțeles că, dacă în urma testelor AND se va stabili că aceste fgragmente nu aparțin Luizei Melencu sau Alexandrei Măceșanu, vor fi chemați pentru prelevarea de probe biologice, părinții fetelor dispărute din zonă. Sunt multe, cu zecile, de care nu se mai știe nimic.

În continuare, ancheta îl aduce pe Gheorghe Dincă în fața procurorilor periodic, iar acesta continmuă să ofere informații contradictorii, așa cum a făcut, de altfel, de la început.

Prezent într-o emisiune la postul național de televiziune, psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a spus că el crede că Gheorghe Dincă nu face altceva decât să se ”joace” cu anchetatorii care, până acum, nu au găsit probe concludente care să îl incrimineze pe bărbat și să îl oblige să vorbească.

“El se joacă cu noi. Are tot confortul acolo. Probabil se uită la televizor și râde de noi. Nu este posibil ca el să se răzgândească de la o zi la alta. El are senzația că anchetatorii se roagă de el, pe vremea mea nu procedam așa. Atunci când criminalul are senzația că anchetatorii se roagă de el, este foarte clar că oamenii legii nu au probe”, a spus Liviu Chesnoiu la RTV.

Sursa: Cancan.ro

Te-ar putea interesa și: