Universitatea Craiova pornește cu prima șansă în manșa secundă a duelului cu ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, după succesul categoric obținut în deplasare, scor 4-1.

Partida decisivă este programată miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar oltenii încearcă să transforme avantajul din tur într-o calificare fără emoții.

Campioana României revine astfel în fața propriilor suporteri cu un rezultat confortabil, dar și cu obiectivul de a continua parcursul european. Universitatea Craiova are un trecut important în competițiile continentale, fiind prima echipă românească ajunsă în semifinalele unei competiții UEFA, în sezonul 1982-1983 al Cupei UEFA, după ce în ediția precedentă atinsese sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni.

În partida tur, disputată în Belarus, formația pregătită de Filipe Coelho s-a impus cu 4-1. Golurile au fost înscrise de Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi, de două ori, ambele reușite din penalty, și Steven Nsimba.

Deși diferența de trei goluri pare să ofere liniște înaintea returului, tehnicianul Universității Craiova a insistat că echipa nu își permite să trateze superficial confruntarea.

„Este un meci foarte important pentru noi, pentru că ne oferă posibilitatea de a merge mai departe în această competiție. În fotbal, până nu se termină meciul, există întotdeauna semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală pe care o putem face este să ne gândim că suntem deja calificați. Dacă cineva gândește în acest fel vom pierde”, a declarat Coelho, marți, la conferința de presă premergătoare partidei.

Antrenorul portughez a explicat că nici câștigarea Supercupei României, nici victoria clară din prima manșă nu au schimbat abordarea echipei.

„Suntem o echipă care are întotdeauna picioarele pe pământ. Mai avem lucruri de pus la punct. Nu putem promite că vom câștiga toate meciurile, dar putem promite că vom da totul pentru a le câștiga”, a mai spus el.

Aceeași idee a fost transmisă și de atacantul Assad Al Hamlawi, care a marcat de două ori în tur și consideră că dubla este departe de a fi decisă.

„Categoric nu suntem calificați. Mai avem încă un meci de jucat pentru a ne gândi la turul următor”, a spus el.

În cazul în care va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va întâlni în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor formația bulgară Levski Sofia. Echipa din Bulgaria și-a asigurat calificarea după ce a eliminat-o pe Borac Banja Luka cu scorul general de 5-1, în urma victoriei cu 4-0 obținute în returul disputat marți seară.