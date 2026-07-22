Sensul giratoriu pare, la prima vedere, una dintre cele mai simple intersecții. Cu toate acestea, semnalizarea corectă continuă să ridice probleme pentru mulți șoferi, deși Codul Rutier este clar. Folosirea greșită a semnalizării poate crea confuzie și îi poate determina pe ceilalți participanți la trafic să anticipeze greșit manevra unui autoturism.

Regula esențială este că semnalizarea trebuie să indice manevra pe care șoferul urmează efectiv să o facă. Potrivit Codului Rutier, conducătorul auto trebuie să semnalizeze din timp schimbarea direcției de mers sau schimbarea benzii de circulație și să se asigure înainte de efectuarea manevrei.

Dacă șoferul intenționează să părăsească sensul giratoriu la prima ieșire, trebuie să semnalizeze dreapta înainte de a intra sau la intrarea în intersecție, astfel încât ceilalți participanți la trafic să poată înțelege intenția sa.

În cazul în care conducătorul auto merge înainte și părăsește sensul giratoriu la a doua ieșire, semnalizarea trebuie folosită pentru a indica ieșirea din intersecție. În funcție de configurația sensului giratoriu și de benzile de circulație, orice schimbare de bandă trebuie, de asemenea, semnalizată și efectuată după o asigurare corespunzătoare.

Atunci când șoferul intenționează să utilizeze o ieșire aflată mai departe în sensul giratoriu, trebuie să respecte marcajele și indicatoarele existente. Dacă trece de pe o bandă pe alta pentru a se poziționa înainte de ieșire, schimbarea trebuie semnalizată și efectuată numai după asigurare.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea semnalului stânga pe toată durata deplasării prin sensul giratoriu. Acest lucru poate transmite celorlalți șoferi o intenție care nu corespunde manevrei efectuate.

La fel de important este ca șoferul să semnalizeze ieșirea din sensul giratoriu. Semnalul trebuie să fie clar și să permită celorlalți participanți la trafic să anticipeze părăsirea intersecției.

În sensurile giratorii cu mai multe benzi, conducătorii auto trebuie să fie atenți și la ieșirea de pe banda interioară. Traversarea unei alte benzi pentru a ajunge la ieșire nu poate fi făcută automat, fără asigurare și fără respectarea regulilor privind schimbarea benzii.

Codul Rutier prevede că, în intersecțiile cu sens giratoriu, vehiculele care circulă în interiorul intersecției au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în aceasta.

În concluzie, semnalizarea corectă în sensul giratoriu trebuie să transmită clar intenția șoferului. Semnalul nu trebuie folosit mecanic, ci pentru a indica schimbarea direcției de mers, schimbarea benzii sau ieșirea din intersecție. Iar în orice situație, indicatoarele și marcajele rutiere au un rol esențial și trebuie respectate.