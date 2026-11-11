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Raport oficial: Cum sunt ocolite sancțiunile UE împotriva Rusiei. Avertismentul Curții de Conturi Europene

Raport oficial: Cum sunt ocolite sancțiunile UE împotriva Rusiei. Avertismentul Curții de Conturi Europenesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Modul diferit în care țările din Uniunea Europeană aplică sancțiunile comerciale împotriva Rusiei le diminuează eficiența și deschide calea către ocolirea acestor restricții. Concluzia aparține auditorilor Curții de Conturi Europene, într-un raport dat publicității marți și citat de agenția EFE.

Analiza a vizat intervalul februarie 2022 – decembrie 2025 și a urmărit modul de implementare a măsurilor în cinci state membre: Germania, Bulgaria, Letonia, Țările de Jos și Polonia. Deși raportul confirmă că restricțiile au dus la o scădere severă a schimburilor de mărfuri cu Moscova, în special în cazul produselor cu potențial militar, aplicarea neuniformă rămâne o problemă majoră.

Raport oficial: Cum sunt ocolite sancțiunile UE împotriva Rusiei. Avertismentul Curții de Conturi Europene

Reprezentanții Curții de Conturi Europene atrag atenția că succesul acestor măsuri depinde de o abordare unitară la nivelul întregului bloc comunitar.

"Sancţiunile comerciale ale UE vor avea impactul prevăzut dacă toate statele membre le aplică într-un mod uniform şi coordonat", a declarat Mihails Kozlovs, membru al Curţii responsabil de audit.

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Oficialul a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă, că auditorii au solicitat Bruxelles-ului să evalueze aceste discrepanțe ca primă măsură pentru remedierea problemelor existente.

"Comisia a muncit intens pentru a stabili cadrul necesar şi a coordona implementarea, dar regulile neclare şi lacunele din aplicare diminuează impactul sancţiunilor şi le fac mai uşor de evitat", a adăugat el.

Putin

Putin / sursa foto> arhiva EvZ

Cum profită cei care vor să ocolească restricțiile

Deși instituția de audit recunoaște că executivul european a depus "eforturi considerabile" pentru a coordona măsurile și a introduce mecanisme menite să blocheze exporturile prin țări terțe, cadrul juridic actual suferă de ambiguitate.

Potrivit raportului, textul sancțiunilor este uneori formulat vag, permițând autorităților naționale să interpreteze diferit scutirile. Această situație este exploatată de cei care urmăresc eludarea legii, aceștia orientându-se intenționat către statele membre unde controalele sunt mai permisive.

Pe lista deficiențelor identificate de auditori se mai află folosirea inegală a platformelor de schimb de informații între state și lipsurile în ceea ce privește supravegherea exercitată de Comisia Europeană. Toate aceste aspecte afectează aplicarea coerentă a celor 21 de pachete de sancțiuni adoptate de UE începând cu februarie 2022 pentru a limita accesul Rusiei la bunuri strategice și a-i slăbi capacitatea de război.

Prăbușirea comerțului dintre Uniunea Europeană și Rusia

Dincolo de vulnerabilitățile administrative, datele economice arată o contracție masivă a relațiilor comerciale dintre cele 27 de state membre și Federația Rusă, chiar dacă schimburile nu au dispărut complet.

Dacă în 2021 Uniunea Europeană era principalul partener comercial al Moscovei, până în prezent a coborât pe poziția a treia. În 2025, ponderea UE în comerțul cu mărfuri al Rusiei a ajuns la aproximativ 10%, totalizând 58 de miliarde de euro. Suma reprezintă un declin de peste trei sferturi față de nivelul de 253 de miliarde de euro înregistrat în 2021.

În ceea ce privește importurile din Rusia, impactul restricțiilor este evaluat la circa 11 miliarde de euro, echivalentul a 75% din volumul mărfurilor importate înainte de declanșarea războiului.

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