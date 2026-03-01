Cât costă primul caviar ecologic din Europa. Este preparat din icre de sturion

Într-un sat din sudul Spaniei este produs primul caviar certificat ecologic din Europa, realizat exclusiv din icre de sturion și sare. Delicatesa ajunge pe piețe internaționale și poate atinge un preț de până la 8.000 de euro pe kilogram pentru sortimentele premium, conform Euronews.

Ferma Riofrío crește sturioni într-un cadru natural, folosind apă provenită dintr-un izvor aflat la aproximativ 300 de metri în amonte. Peștii sunt hrăniți exclusiv cu legume organice și carne de pește din surse sustenabile, iar procesul de dezvoltare nu este grăbit artificial.

„Sturionii au un metabolism și o rată de creștere foarte lente. Nu sunt o specie potrivită pentru oamenii nerăbdători. Nu accelerăm procesul în niciun fel, lăsând animalul să producă caviarul așa cum ar face-o în natură”, a declarat Ignacio Alba Alejandre, medic veterinar în cadrul fermei.

Caviarul obținut aici conține doar icre și sare, fără adaosuri sau conservanți. În fiecare an, compania pune pe piață aproximativ două tone din trei tipuri diferite de caviar.

Produsul ecologic ajunge pe piețe precum Japonia, Taiwan, Franța, Olanda, Marea Britanie și Portugalia. Sortimentul premium este cel care atinge prețul maxim, de până la 8.000 de euro pentru un kilogram.

„În spatele certificării ecologice, ne străduim să asigurăm clientul că acest produs îndeplinește standarde foarte înalte. Avem arome foarte subtile, care vă permit să savurați caviarul ca și cum ați merge la râu sau la mare, ați prinde peștele și ați mânca proaspăt caviarul”, a declarat Carlos Portela, directorul general al companiei Caviar de Riofrío.

Pe lângă icrele de sturion, ferma comercializează anual aproximativ 15 tone de carne de sturion, disponibilă atât în variantă afumată, cât și conservată.

„Este o delicatesă. Caviarul nu se mănâncă niciodată cu lingura. Este ceva ce trebuie savurat, ceva căruia îi acorzi timp, un moment aparte; este strâns legat de fericirea întâlnirilor cu familia sau prietenii”, spune Portela.

La restaurantul Los Marinos José, situat pe malul Mării Mediterane, caviarul a devenit un produs tot mai solicitat. În sezonul rece sunt servite aproximativ 80 de porții pe zi, iar vara comenzile pot ajunge la 200 zilnic. Preparatele care includ caviar au câștigat teren în meniu în ultimii ani.

„Nu mai este la fel de scump ca înainte, deoarece gama de furnizori și producători s-a diversificat puțin. Încercăm să îl facem accesibil, astfel încât toată lumea să îl poată gusta. Ne dorim ca oamenii să îl încerce și să poată mânca ceva diferit față de ceea ce mănâncă în mod obișnuit”, a declarat Pablo Sánchez López, bucătar-șef, și coproprietar al restaurantului de pe malul mării mediteraneene.

La nivel global, aproximativ 70% din caviarul consumat provine din ferme piscicole din China, potrivit reprezentanților Caviar de Riofrío, ceea ce arată că producția actuală este dominată de acvacultură, nu de caviar sălbatic sau de origine rusească ori iraniană.