Multe telefoane cu Android includ setări mai puțin vizibile care influențează direct consumul de energie, iar ajustarea lor poate aduce o autonomie mai bună și o utilizare mai eficientă a dispozitivului pe parcursul zilei. Modificările sunt deja integrate în sistem și nu necesită aplicații suplimentare, fiind accesibile oricărui utilizator care dorește să își optimizeze telefonul.

Telefoanele moderne au funcții integrate care limitează sau ajustează modul de încărcare pentru a proteja bateria pe termen lung, unele dintre ele oprind încărcarea la aproximativ 80% sau învățând rutina utilizatorului pentru a finaliza procesul până la 100% exact înainte de deconectare.

Aceste funcții pot fi utile pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, însă nu sunt întotdeauna practice în utilizarea zilnică, motiv pentru care dezactivarea lor permite încărcarea completă de fiecare dată, opțiunea fiind de obicei găsită în setările bateriei sub denumiri precum protecția bateriei sau încărcare optimizată.

Funcția Always On Display menține afișate în permanență informații precum ora și notificările pe ecranul blocat, ceea ce poate fi convenabil pentru acces rapid, dar implică un consum constant de energie chiar și atunci când telefonul nu este utilizat.

Dezactivarea acestei opțiuni de pe Android poate reduce vizibil consumul bateriei, mai ales pe timpul nopții sau în perioadele în care telefonul stă în standby, iar setarea se găsește de regulă în meniul de afișaj sau prin căutarea termenului AOD în setările dispozitivului.

Există și setări mai tehnice care influențează atât performanța, cât și consumul de energie, iar activarea opțiunilor pentru dezvoltatori se face prin accesarea secțiunii „Despre telefon” și apăsarea repetată pe numărul versiunii până la deblocarea meniului ascuns.

După activare, pot fi ajustate mai multe elemente, cum ar fi densitatea afișajului, care schimbă modul în care este afișat conținutul pe ecran, sau animațiile sistemului, care pot fi reduse pentru a face interfața să pară mai rapidă și mai ușoară pentru procesor.

O altă ajustare importantă este reducerea rezoluției ecranului, deoarece, deși diferența vizuală este adesea minimă, procesarea grafică devine mai puțin solicitantă, ceea ce contribuie la economisirea energiei și la o funcționare mai eficientă a telefonului.

În plus față de aceste setări, există și alte soluții simple care pot crește autonomia bateriei, cum ar fi reducerea luminozității ecranului sau activarea reglării automate, care ajustează nivelul de lumină în funcție de mediul în care este folosit telefonul și ajută imediat la economisirea energiei.

Dezactivarea serviciilor de localizare atunci când nu sunt necesare poate limita activitatea din fundal, iar restricționarea aplicațiilor care rulează permanent contribuie la evitarea consumului inutil.

De asemenea, activarea modului întunecat este eficientă pe ecranele OLED, unde pixelii negri consumă mai puțină energie, iar oprirea sincronizării automate pentru aplicațiile care nu necesită actualizări constante poate aduce un plus de autonomie.