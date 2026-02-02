Monden

Filmul The Odyssey, criticat de Elon Musk pentru distribuirea Lupitei Nyong'o în rolul Elenei din Troia

Filmul The Odyssey, criticat de Elon Musk pentru distribuirea Lupitei Nyong'o în rolul Elenei din TroiaSursă foto: Captură video
Elon Musk a declarat duminică, într-o postare pe X , regizorul Christopher Nolan, câștigător a două premii Oscar, „și-a pierdut integritatea” la gândul de a o distribui pe actrița Lupita Nyong'o, de culoare, în rolul Elenei din Troia în noul său film The Odyssey.

Elen Musk, critici privind distribuția Lupitei Nyong'o în The Odyssey

Un utilizator al X a afirmat că, dacă Lupita Nyong'o o interpretează pe Elena din Troia, acest lucru reprezintă „o insultă” la adresa poetului grec Homer, care a scris Odiseea în jurul anului 700 î.Hr., descriind personajul ca fiind „cu pielea albă, blondă și cu chipul care a lansat o mie de corăbii”. Elon Musk a comentat ulterior postarea, declarând că „Chris Nolan și-a pierdut integritatea”.

Potrivit Variety, colaborarea dintre Nyong'o și Nolan a fost anunțată în noiembrie 2024, iar în decembrie a fost dezvăluit că proiectul se numește The Odyssey. Rolul actriței nu a fost confirmat, iar în distribuție sunt Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie și Elliot Page.

Travis Scott se alătură distribuției filmului The Odyssey

Travis Scott, nominalizat de zece ori la premiile Grammy, a fost anunțat în distribuția filmului The Odyssey printr-un spot TV difuzat în timpul transmisiunii Fox a unui meci din campionatul NFL AFC.

The Odyssey

The Odyssey / sursa foto: captură videfilm

În teaser, Scott stă pe o masă și cere atenția unei camere pline de soldați, printre care se află Telemachus, interpretat de Tom Holland, și Menelaus, interpretat de Jon Bernthal. Universal a refuzat să comenteze pentru Variety despre distribuirea lui Scott în film.

Primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX

The Odyssey este primul lungmetraj narativ filmat în întregime cu camere IMAX, o realizare tehnică posibilă datorită unei noi carcase pentru film numită „blimp”, care reduce semnificativ zgomotul. Anterior, camerele IMAX erau prea zgomotoase pentru a permite filmarea scenelor liniștite și intime.

Christopher Nolan a declarat pentru revista Empire Magazine că „sistemul blimp schimbă regulile jocului”, permițând filmarea la un centimetru de fața actorului în timp ce acesta șoptește, obținând un sunet utilizabil și redând momentele intime în cel mai înalt format vizual.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    2 februarie 2026 la 13:17

    logic!!!!!! pui o cioara sa croncane!

