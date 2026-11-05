Opt persoane au fost ucise, iar o alta a fost grav rănită în urma unui atac armat comis în trei sate din provincia Afyonkarahisar, în centrul-vestul Turciei. Autorul atacului a fugit de la locul faptelor, iar poliţia a declanşat o amplă operaţiune de căutare, potrivit AFP.

Atacul s-a produs joi seara, într-o zonă rurală din apropierea oraşului Afyonkarahisar, aflat la jumătatea distanţei dintre capitala Ankara şi oraşul Izmir.

Potrivit autorităţilor locale, opt persoane şi-au pierdut viaţa, iar o alta a ajuns la spital în stare gravă. „Opt dintre cetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi un altul a fost grav rănit într-un atac armat în provincia noastră”, au transmis serviciile guvernatorului din Afyonkarahisar.

Primele victime au fost descoperite în satul Yukaritandir. Două femei, rănite prin împuşcare, au fost găsite pe un drum şi transportate de urgenţă la spital, însă medicii nu le-au mai putut salva.

Ulterior, echipele de intervenţie au descoperit alte trei trupuri în satul Kiyir, situat la aproximativ 30 de minute spre nord-est, şi încă trei în localitatea Ayazini, potrivit agenţiei Anadolu.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere şi difuzate de televiziunile turce îl arată pe suspect purtând o haină neagră şi pantaloni albi, în timp ce trage cu arma în apropierea unui autoturism roşu.

Poliţiştii au identificat ulterior maşina la periferia oraşului universitar Eskisehir, aflat la aproximativ 100 de kilometri nord de locul atacurilor. Suspectul ar fi abandonat vehiculul şi ar fi fugit pe jos, potrivit postului privat NTV.

Anchetatorii verifică şi o posibilă legătură între acest caz şi un alt atac armat produs anterior în centrul oraşului Afyonkarahisar. Atunci, o femeie aflată într-o maşină a fost împuşcată şi rănită grav. Informaţia este analizată de autorităţi, potrivit agenţiei DHA.

Turcia s-a confruntat cu mai multe incidente armate în ultimele luni. În septembrie, un atacator a rănit cel puţin opt persoane în faţa unei unităţi şcolare din vestul ţării. Suspectul a fost reţinut de autorităţi.

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în acest an, într-un colegiu din Kharamanmaras, unde un adolescent de 14 ani a deschis focul, ucigând un profesor şi nouă copii cu vârste de 10 şi 11 ani. Atacatorul, fiul unui fost poliţist, a fost ucis la faţa locului. Masacrul a dus la demiterea ministrului adjunct al Educaţiei.

Un alt atac a avut loc în provincia Sanliurfa, din sud-estul ţării. Un fost elev a intrat în liceul la care învăţase şi a împuşcat 16 persoane, după care s-a sinucis în faţa poliţiştilor.

În aprilie, preşedintele Recep Tayyip Erdogan a anunţat că guvernul pregăteşte noi măsuri pentru limitarea violenţei armate, inclusiv restricţii privind deţinerea armelor de foc. Potrivit estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme se află în circulaţie în Turcia, cele mai multe fiind deţinute ilegal.