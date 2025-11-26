Toate autobuzele școlare din Moldova, monitorizate prin GPS. Sistem digital complet pentru siguranța elevilor

Republica Moldova. Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost dotate cu dispozitivul GPS, măsură menită să crească siguranța elevilor și să îmbunătățească gestionarea transportului școlar. Monitorizarea va fi realizată printr-o platformă digitală accesibilă atât în versiune web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost donate din fonduri europene, cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), sistemul va permite urmărirea în timp real a traseelor, optimizarea rutelor, controlul consumului de combustibil și automatizarea foilor de parcurs.

„Sistemul contribuie direct la sporirea siguranței elevilor și la utilizarea mai eficientă a resurselor publice”, a declarat Ana Moraru, manageră de proiect la PNUD Moldova.

La rândul său, reprezentantul MEC, Sergiu Coceaș, a subliniat contribuția proiectului la modernizarea infrastructurii educaționale: „Inițiativa face parte din efortul Ministerului Educației și Cercetării de a crește nivelul de siguranță a elevilor”.

În total, au fost furnizate 500 de dispozitive GPS, instalate pe autobuzele școlare aflate în gestiunea direcțiilor raionale și municipale de învățământ, precum și a instituțiilor educaționale. MEC anunță că toate mijloacele de transport care vor fi cumpărate în viitor pentru transportul elevilor vor fi dotate cu astfel de echipamente.

Proiectul finanțat de UE a mai prevăzut distribuirea a 10 autobuze școlare noi, în valoare totală de peste 635.000 de euro. Fiecare microbuz are 14 locuri, dintre care două sunt adaptate pentru elevi care au nevoie de scaun rulant, și este echipat cu rampă de acces, camere video, sisteme de stabilitate, aer condiționat, truse medicale și stingătoare.

Flota națională de transport școlar asigură zilnic deplasarea a aproximativ 15.000 de elevi din localitățile rurale către instituțiile de învățământ.

Proiectul „Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF în perioada 2024–2027, are un buget de 10 milioane de euro.

Din cele 90 de viitoare școli-model, 10 beneficiază de sprijin direct pentru renovarea laboratoarelor de fizică, chimie și biologie, precum și pentru instruirea profesorilor și managerilor.

România a susținut asigurarea cu autobuze a instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Astfel, în anul 2014, Guvernul României a oferit o donație de 100 de microbuze destinate transportului de elevi, alte 95 de unități de transport școlar fiind oferite țării noastre în anul 2017.