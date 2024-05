FCSB campioană după 9 ani. Antenorul Charalambous, declarații cu trofeul pe masă

FCSB a câștigat titlul de campioană în SuperLiga, după o așteptare de nouă ani. Echipa lui Gigi Becali a fost înfrântă, la limită, în meciul cu CFR Cluj, sâmbătă, 11 mai.

Echipa bucureșteană a încheiat competiția cu o înfrângere, privându-și suporterii de un final triumfal. CFR Cluj a câștigat cu 1 - 0 partida disputată pe Național Arena. Acest lucru nu a umbrit bucuria câștigării titlului de campioană în SuperLiga.

Antrenorul echipei patronate de Gigi Becali, Elias Charalambous, s-a arătat extaziat de trofeul obținut. El a declarat că este un moment fantastic petnru jucătorii FCSB și pentru suporteri. Tehnicianul a promis că în sezonul următor va încerca să dea ce este mai bun.

Antrenorul FCSB a arătat că au fost și momente grele, la echipă, însă a reușit să le depășească. Acest lucru s-a datorat capacității de a face față încercărilor dificile, a declarat Elias Charalambous.

FCSB a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 9-a în faza play-off a Superligii de fotbal. Singurul gol a fost înscris de Philip Otele, în minutul 76, cu o execuţie din foarfecă. După acest rezultat, CFR Cluj urcă pe poziția secundă în SuperLiga, la distanță de trei puncte față de Universitatea Craiova. De menționat că oltenii au un meci disputat mai puțin.

După meciul cu CFR Cluj, a urmat ceremonia de premiere a campioanei FCSB. Jucătorii și oficialii staff-ului tehnic au primit tricourile de campioni, medaliile și trofeul. Apoi a urmat petrecerea din centrul Capitalei, în fața Ateneului Popular.

Echipa lui Becali a devenit campioană încă din etapa a 7-a a play-off-ului, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Naţională. FCSB nu a mai câștigat titlul de campioană din 2015, având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci.

Patronul echipei campioane, Gigi Becali nu s-a arătat la fel de entuziasmat, de câștigarea titlului, ca jucătorii. El a declarat că important este ceea ce va face FCSB mai departe, pe viitor. Gigi Becali a afirmat că este interesat de parcursul echipei sale în cupele europene, care i se par mai importante.

„Să mă laud eu, nu vreau, pentru că nu e meritul meu. Eu nu am mai fost la echipa asta de doi-trei ani. Nu mă mândresc, pentru că nu am avut eu o contribuţie. Familia m-a determinat să vin la meci şi am luat şi călugării cu mine, pentru că m-au ajutat. Atmosfera a fost extraordinară, scorul nu este nicio problemă, dar o echipă care nu mai are motivaţie... Nu e niciun fel de problemă, singura chestie pentru care voiam să câştig era ca să îl ajutăm pe Hagi (Farul, n. red.)”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.