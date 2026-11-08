George Simion îl acuză pe ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, că a prezentat în mod fals opiniile politice ale autorului atacului armat din Cracovia. Liderul AUR susține că tânărul ar fi avut „tendințe clare de extremă stânga”, în timp ce oficialii polonezi au declarat că acesta era fascinat de ideologia de extremă dreaptă.

„Polonia este în stare de șoc din cauza unui lup singuratic cu tendințe clare de extremă stânga, care a ucis șase persoane la Cracovia și a rănit grav multe alte persoane. Condoleanțele mele familiilor îndoliate! În timpul acestui coșmar, ministrul de interne al lui Donald Tusk, Marcin Kierwinski, a mințit fără rușine, afirmând că autorul atacului de la Cracovia avea opinii «naționaliste de dreapta»”, a scris George Simion pe rețeaua X.

Liderul AUR a continuat acuzațiile la adresa ministrului polonez, susținând că acesta răspândește informații false în timp ce doi polițiști răniți în atac se luptă pentru viață.

„Doi polițiști eroi luptă pentru viața lor, iar ministrul polonez al Afacerilor Interne răspândește știri false. Tusk și acoliții săi distrug Polonia”, a mai scris Simion.

Marcin Kierwinski a afirmat că primele indicii din anchetă arată că tânărul era influențat de ideologia de extremă dreaptă.

„Totul indică faptul că atacatorul a fost influențat de ideologia de extremă dreaptă, o chestiune care va face, de asemenea, obiectul unei anchete”, a declarat oficialul polonez.

Șase persoane au fost ucise în atacul armat din centrul Cracoviei, iar alte 16 au fost rănite. Printre victimele decedate se află și un cetățean britanic.

Cei cinci cetățeni străini răniți sunt de naționalitate britanică, portugheză, rusă, germană și austriacă, a declarat duminică poliția pentru agenția PAP. Alți zece răniți sunt cetățeni polonezi, printre care și doi polițiști.

Starea celor 15 persoane internate în spital cu răni provocate de gloanțe s-a îmbunătățit ușor în cursul nopții, însă nu toate au ieșit din pericol, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, citată de presa poloneză.

Atacatorul, identificat în presa poloneză drept Michal O., născut în 2002, a fost grav rănit de polițiști. După ce a fost operat duminică dimineață, acesta se afla în continuare în stare critică.

Tânărul locuia împreună cu părinții și sora sa într-un apartament din Ostrowiec Świętokrzyski, oraș situat la aproximativ două ore de mers cu mașina de Cracovia. Duminică, polițiștii au descoperit în locuință trupurile neînsuflețite ale celor trei membri ai familiei sale.

„Am descoperit cadavrele a trei persoane într-un apartament din centrul orașului Ostrowiec Świętokrzyski: un bărbat de 53 de ani și două femei de 52 și 21 de ani. Este vorba despre părinții și sora autorului”, a transmis poliția.

Victimele prezentau răni provocate de gloanțe. Anchetatorii au confiscat șapte arme de foc din locuință.

Tânărul a ajuns cu mașina în apropierea pieței din centrul vechi al Cracoviei, zonă frecventată de turiști. A tras la întâmplare asupra trecătorilor, turiștilor, șoferilor de taxi și vizitiilor care conduc trăsurile emblematice ale orașului.

Poliția a intervenit în câteva minute, iar între atacator, aflat la volanul unui Subaru negru, și o patrulă a poliției locale a început o urmărire.

La o intersecție, mașina tânărului a lovit un vehicul staționat. Îmbrăcat în uniformă militară, cu fața acoperită, cască și vestă, acesta a coborât din autoturism și a schimbat focuri de armă cu doi polițiști. Atacatorul avea asupra sa o pușcă semiautomată AR-15.

Cei doi agenți au fost răniți, însă unul dintre ei a reușit să-l neutralizeze, în ciuda propriilor răni. Imaginile schimbului de focuri, care a avut loc de la mică distanță, au fost distribuite pe scară largă pe rețelele sociale.

Potrivit anchetatorilor citați de presa poloneză, Michal O. nu avea antecedente penale. El era membru al unui club de tir, alături de tatăl său.

Ancheta continuă pentru stabilirea motivelor atacului și a profilului psihologic al tânărului. Autoritățile sunt convinse că acesta a acționat singur.