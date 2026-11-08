Polonia a declarat doliu național pentru zilele de 8 și 9 noiembrie 2026, după atacul armat produs sâmbătă în centrul orașului Cracovia, unde șase persoane au murit și alte 15 au fost rănite. Premierul Donald Tusk a catalogat atacul drept un act de „terorism”, iar președintele Karol Nawrocki a decis instituirea perioadei de doliu. Printre victimele rănite se numără și doi polițiști.

Atacul a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în Piața Centrală din Cracovia, una dintre zonele intens frecventate de turiști. Un bărbat înarmat a deschis focul asupra persoanelor aflate în piață, înainte de a fi rănit într-un schimb de focuri cu poliția.

Președintele polonez Karol Nawrocki a semnat sâmbătă seară un decret prin care zilele de duminică, 8 noiembrie, și luni, 9 noiembrie, au fost declarate zile de doliu național, potrivit agenției poloneze de presă PAP. Decizia a fost luată în urma atacului armat din centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și mai multe persoane rănite.

Premierul Donald Tusk a anunțat măsura în timpul unei reuniuni la care au participat membri ai Guvernului și reprezentanți ai serviciilor de securitate.

„Duminică și luni vor fi zile de doliu național în Polonia; biroul meu va decide forma pe care o va lua această comemorare, dar cu siguranță vom trece împreună prin aceste momente dificile”, a mai declarat Tusk.

O perioadă de doliu a fost instituită și la nivel local. Primarul Cracoviei, Łukasz Gibała, a decis ca aceasta să dureze până miercuri, 11 noiembrie.

„Am semnat un ordin prin care declar perioada de doliu în Cracovia până pe 11 noiembrie”, a anunțat acesta pe rețelele sociale, potrivit BBC și AFP.

Premierul Poloniei a susținut sâmbătă seară o conferință de presă, după atacul din Piața Centrală a Cracoviei. Donald Tusk a folosit termenul „terorism” pentru a descrie acțiunile bărbatului înarmat și a făcut referire la gravitatea incidentului.

„Până acum, în Polonia nu am avut cazuri atât de grave de terorism”, a declarat Tusk în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit BBC.

Declarațiile au venit după reuniunile organizate cu reprezentanții autorităților responsabile de securitate și de gestionarea intervenției.

Bilanțul prezentat de autoritățile poloneze indică șase persoane decedate, patru femei și doi bărbați. Alte 15 persoane au fost rănite și transportate la unități medicale pentru îngrijiri. Printre acestea se află doi polițiști care au intervenit în timpul atacului.

Unul dintre agenți a suferit răni grave și a fost supus unor intervenții chirurgicale. Potrivit informațiilor comunicate de un reprezentant al voievodatului Polonia Mică și citate de BBC, starea acestuia era stabilă după operații.

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, a anunțat că printre răniți se află și cetățeni străini proveniți din Austria, Germania, Portugalia, Rusia și Regatul Unit.

Ministrul Justiției a lansat un apel pentru donarea de sânge, în vederea sprijinirii victimelor internate în spitale, în special a unuia dintre polițiștii grav răniți.

Bărbatul suspectat că a comis atacul este un cetățean polonez în vârstă de 25 de ani. Acesta a fost împușcat de forțele de ordine în timpul unui schimb de focuri și a necesitat mai multe intervenții chirurgicale.

„Se află într-o stare stabilă, dar extrem de critică”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Anchetatorii au făcut ulterior o descoperire în locuința suspectului, unde au găsit trei persoane decedate. Potrivit informațiilor prezentate după atac, victimele ar fi părinții și sora bărbatului. Împrejurările în care acestea au murit urmează să fie stabilite în cadrul investigației.

Trupele speciale au intervenit la adresa suspectului, iar autoritățile au evacuat un imobil din apropiere.

Premierul Donald Tusk a anunțat că, în timpul operațiunilor, au fost utilizate inclusiv drone pentru supravegherea zonei.

Atacul a început sâmbătă, în jurul orei locale 15:00, când un autoturism care circula cu viteză a pătruns în Piața Centrală din Cracovia.

La volan se afla un bărbat mascat, îmbrăcat într-o uniformă, care a început să tragă asupra persoanelor aflate în zonă.

Martorii au încercat să se adăpostească în restaurantele și cafenelele din apropiere, în timp ce polițiștii au intervenit pentru evacuarea spațiului public.

Suspectul a fost ulterior rănit într-un schimb de focuri cu forțele de ordine și transportat la spital. Autoritățile poloneze continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor atacului și a legăturii dintre incidentul din Piața Centrală și cele trei persoane găsite moarte în locuința bărbatului.