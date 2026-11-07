Șase persoane au murit și alte 16 au fost rănite în atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului polonez Cracovia. Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a anunțat că suspectul este un cetățean polonez de 25 de ani, iar primele indicii sugerează că ar fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta. Anchetatorii verifică această ipoteză și încearcă să stabilească dacă bărbatul a acționat singur.

Atacul a început în jurul orei locale 15:00, când un bărbat a intrat cu un autoturism în Piața Centrală din Cracovia și a deschis focul asupra persoanelor aflate în zonă. Suspectul a fost împușcat de polițiști și se află internat în stare gravă, fiind supus unei a doua intervenții chirurgicale.

Într-o conferință de presă susținută sâmbătă seară, ministrul polonez de Interne a declarat că intervenția rapidă a forțelor de ordine a limitat numărul victimelor.

„Atacul de astăzi, produs la scurt timp după ora trei după-amiaza, a fost urmat de o reacție foarte rapidă a forțelor de poliție, care a împiedicat un masacru mult mai mare decât cel care s-ar fi putut produce. Polițiștii au tras pentru prima dată în direcția atacatorului la trei minute după ce au primit apelul privind atacul”, a afirmat Marcin Kierwiński.

Ministrul a precizat că pompierii și echipajele de ambulanță au ajuns la locul incidentului tot în aproximativ trei minute de la alertare.

Potrivit ministrului, șase persoane au fost ucise în atac, iar identificarea victimelor nu era încheiată la momentul conferinței de presă.

„Acest act teribil de terorism a provocat moartea a șase persoane. Patru persoane au fost deja identificate, iar familiile lor vor fi informate. Alte două persoane sunt încă în curs de identificare”, a declarat Kierwiński.

Poliția a precizat că printre persoanele decedate se numără patru femei și doi bărbați. Ministrul a mai spus că unul dintre cei patru oameni identificați este cetățean străin, fără să precizeze naționalitatea acestuia.

Alte 16 persoane au fost transportate la spitalele din Cracovia. Două dintre ele au fost examinate și externate ulterior, potrivit informațiilor prezentate de oficialul polonez.

Doi polițiști au fost răniți în timpul intervenției. Unul dintre ei nu se află în pericol, însă starea celuilalt este foarte gravă. Acesta a suferit trei răni provocate de gloanțe și primește îngrijiri medicale.

„Cei doi polițiști sunt răniți, dar viața unuia dintre ei nu este în pericol. Starea celuilalt este foarte, foarte gravă. A suferit trei răni provocate de gloanțe, iar medicii îl îngrijesc. Ne rugăm pentru acest erou curajos, pentru ca el să supraviețuiască”, a declarat ministrul.

Suspectul a fost, la rândul său, împușcat de polițiști și se află în stare gravă. Potrivit lui Kierwiński, bărbatul a fost supus unei a doua intervenții chirurgicale.

Ministrul de Interne a precizat că suspectul este cetățean polonez, are 25 de ani și provine din voievodatul Świętokrzyskie. În autoturismul pe care îl conducea au fost găsite mai multe arme, iar polițiștii au început și perchezițiile la domiciliul acestuia.

Autoritățile verifică dacă bărbatul a avut complici. Potrivit ministrului, primele informații și înregistrările camerelor de supraveghere indică faptul că ar fi acționat singur.

„Nu există motive să afirmăm că au fost mai mulți atacatori care au provocat acest masacru îngrozitor. Se pare că a fost o singură persoană, dar, așa cum am spus, înregistrările de supraveghere sunt verificate și ar sugera că a acționat singură”, a declarat Kierwiński.

Oficialul a afirmat că suspectul ar fi avut opinii radicale și că anchetatorii verifică posibilitatea ca acesta să fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta.

„Poate vom putea oferi mai multe detalii despre motivele și cauzele acestui masacru. Ce l-a inspirat, dacă a colaborat cu cineva. Așa cum am spus, totul indică faptul că a fost inspirat de ideologii de extremă dreapta. Dar vom verifica acest lucru, iar polițiștii și serviciile de securitate desfășoară ancheta”, a spus ministrul.

Prin urmare, posibila influență a ideologiilor de extremă dreapta este, în acest moment, o ipoteză investigată de autorități. Ancheta trebuie să stabilească și proveniența armelor, precum și eventualele legături ale suspectului cu alte persoane sau grupări.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a condamnat atacul și a făcut apel la unitate, cerând totodată populației să nu răspândească informații neverificate.

Apelul a venit după apariția unor informații potrivit cărora suspectul ar fi fost membru al armatei poloneze. Ministrul a declarat că a dispus verificarea acestor afirmații și le-a dezmințit.

„Au apărut informații potrivit cărora atacatorul ar fi fost soldat al Forțelor Armate Poloneze. În calitate de ministru al Apărării, am dispus verificarea acestor informații. Doresc să le dezmint. Nu este soldat al Forțelor Armate Poloneze”, a afirmat Kosiniak-Kamysz.

Oficialul a transmis condoleanțe familiilor celor uciși și a amintit că unele dintre persoanele rănite continuă să lupte pentru viață.

Primarul Cracoviei, Łukasz Gibała, a anunțat instituirea unei perioade de doliu în oraș până miercuri, 11 noiembrie. Zona Pieței Centrale a rămas izolată de forțele de ordine, iar accesul publicului a fost restricționat pe mai multe străzi din apropiere.

Măsuri suplimentare de securitate au fost anunțate și la Wrocław. Primarul Jacek Sutryk a decis întărirea dispozitivelor de siguranță în zona pieței centrale și a convocat o reuniune a autorităților pentru duminică.

„Este greu de crezut ce s-a întâmplat astăzi la Cracovia. O tragedie uriașă și o durere de neimaginat pentru familiile care și-au pierdut apropiații”, a transmis edilul.

Autoritățile poloneze continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele atacului și dacă suspectul a avut legături cu alte persoane sau grupări.