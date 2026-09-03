Antreprenorul și investitorul Dragoș Dobrescu a înființat la Doha, alături de ceilalți membri fondatori, Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România în Statul Qatar, organizație care urmărește dezvoltarea legăturilor comerciale și investiționale dintre companiile și instituțiile celor două țări.

Dragoș Dobrescu va ocupa funcția de Președinte al noii organizații, constituită în Qatar ca structură independentă, apolitică și non-profit. Uniunea își propune să creeze un cadru permanent în care companiile, investitorii, antreprenorii, organizațiile profesionale și instituțiile din România și Qatar să poată dezvolta relații și proiecte comune.

Noua structură urmărește să faciliteze accesul companiilor românești la ecosistemul economic qatarez și, în același timp, să promoveze în Qatar oportunitățile de investiții existente în România.

Printre activitățile avute în vedere se numără întâlniri între companii, delegații economice, evenimente și întâlniri B2B, schimburi de informații și facilitarea contactelor dintre mediul privat și instituțiile relevante din cele două state.

„România și Qatar au interese economice complementare și un potențial de cooperare care poate fi dezvoltat mult mai mult. Obiectivul nostru este să construim un canal permanent de dialog între cele două comunități de business și să facilităm apariția unor parteneriate concrete, construite pe termen lung”, spune Dragoș Dobrescu.

Antreprenorul afirmă că dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Qatar are nevoie de continuitate și de contacte directe între companii.

„Capitalul urmează încrederea, iar încrederea se construiește prin continuitate și relații directe. Rolul Uniunii este să reducă distanța dintre companiile românești și ecosistemul economic din Qatar și, în sens invers, să prezinte investitorilor qatarezi oportunități relevante din România”, adaugă Dobrescu.

Dragoș Dobrescu are o experiență de peste trei decenii în antreprenoriat și este fondatorul grupului Monolit, activ în domeniul imobiliar.

În ultimii ani, portofoliul antreprenorului s-a extins și către proiecte din zona senior living și entertainment. Printre acestea se numără Vitalitas, dezvoltat în sectorul serviciilor și infrastructurii pentru seniori, și Dracula Land, proiect de entertainment și real estate pentru care este prevăzută o investiție de peste un miliard de euro.

Aceste proiecte implică investitori, operatori și parteneri internaționali, iar activitatea lui Dragoș Dobrescu s-a extins astfel dincolo de piața românească de real estate.

Preluarea conducerii noii organizații marchează și o extindere către zona cooperării economice și instituționale dintre România și Qatar.

Uniunea a identificat mai multe domenii cu potențial pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări. Printre acestea se află industria chimică și petrochimică, metalurgia, producția industrială avansată, industria automotive și mobilitatea electrică.

Sunt vizate și inteligența artificială, tehnologiile cuantice și semiconductorii, industria farmaceutică și life sciences, agricultura și securitatea alimentară, dar și industriile creative și tehnologiile digitale.

Cooperarea poate include investiții și joint-venture-uri, precum și proiecte regionale de producție, cercetare, distribuție și dezvoltare. Pentru firmele românești, Qatar poate deveni atât o piață de desfacere, cât și o bază pentru extinderea în regiunea Golfului și pe alte piețe din Orientul Mijlociu și Asia.

Sunt vizate inclusiv activități de producție, cercetare și dezvoltare, sedii regionale și parteneriate comerciale.

Qatar este unul dintre centrele importante de capital și investiții din regiunea Golfului, cu capital suveran, companii de stat, investitori instituționali și capital privat cu expunere internațională.

Consolidarea relației economice cu România poate avea astfel două direcții: atragerea de capital și parteneri qatarezi pentru proiecte dezvoltate în România și susținerea companiilor românești care vor să intre pe piața din Qatar sau să se extindă în regiune.

România beneficiază, în același timp, de apartenența la Uniunea Europeană, poziționarea la Marea Neagră și de existența unei baze industriale și a unor competențe în automotive, tehnologie, energie, agricultură și industrie.

Prin înființarea Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România în Statul Qatar, fondatorii urmăresc să creeze un mecanism permanent prin care companiile și investitorii din cele două țări să identifice mai ușor parteneri și oportunități și să transforme domeniile comune de interes în proiecte concrete.