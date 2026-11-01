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Ancheta cu privire la Ilhan Omar vizează mai multe persoane

Ancheta cu privire la Ilhan Omar vizează mai multe persoaneIlhan Omar / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat că agenții federali care o anchetează pe deputata Ilhan Omar au întocmit un „dosar amplu” care vizează mai multe persoane, potrivit The New York Post.

Ancheta cu privire la Ilhan Omar vizează mai multe persoane

„Acesta nu este doar un caz care vizează o singură persoană. Este un caz amplu pe care l-am prezentat Departamentului de Justiție, iar Departamentul de Justiție conduce investigațiile”, a declarat el pentru Fox News.

Mullin a spus că agenții Departamentului de Investigații pentru Securitate Internă - care au percheziționat domiciliul lui Ilhan Omar din Washington, DC, pe 12 octombrie - „au efectuat o mulțime de investigații pentru a putea prezenta cazul”.

„Și voi repeta acest lucru: aplicăm legile națiunii noastre și vom face asta. Nu le folosim ca arme. Nu folosim teatrul politic în această privință”, a adăugat el.

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Ce vor să afla autoritățile cu privire la Ilhan Omar

Autoritățile o anchetează pe Omar dacă politiciana născută în Somalia s-a angajat într-o conspirație de fraudă în domeniul imigrației, căsătorindu-se cu presupusul ei frate, Ahmed Elmi, un cetățean britanic care se descrie ca fiind homosexual, și dacă a făcut declarații false în documente guvernamentale pentru a obține cetățenia.

De asemenea, autoritățile federale investighează declarațiile sale financiare și dacă și-a umflat averea netă cu zeci de milioane de dolari în formularele de declarații ale Camerei Reprezentanților.

Comentariile lui Mullin au venit în aceeași zi în care The New York Post a relatat că numele de familie al lui Omar a fost tăiat pentru a fi înlocuit cu „Elmi”, apoi repus în „Omar” pe un certificat de căsătorie din 2009, conform unei copii certificate de la guvernul comitatului Hennepin, Minnesota.

Când a fost întrebată săptămâna trecută de prezentatorul MS NOW, Chris Hayes, dacă s-a căsătorit cu fratele ei, Omar a răspuns: „Nu, din câte știu eu”.

obama

obama / sursa foto: arhiva EVZ

Obama atacă instituțiile din cauza aceste anchete

Mullin, un fost senator Republican din Oklahoma, a apărat ancheta după ce fostul președinte Barack Obama a criticat-o public.

„Am spus acest lucru foarte, foarte, foarte, foarte clar: aplicăm legile națiunii noastre în mod egal în toate domeniile și vom continua să facem acest lucru”, a spus el.

„Nu mă interesează unde stai și nu mă interesează cum ești înregistrat pentru a vota, nu mă interesează care este funcția ta. O folosim în mod egal.”

El a spus că Democrații „au venit împotriva dușmanilor lor politici, precum președintele Trump, și știu că au transformat Departamentul de Justiție și FBI în arme.”

„Vom lăsa faptele să iasă la iveală, nu ne jucăm de-a politica cu asta - am spus asta din prima zi, nu ne jucăm de-a politica cu viețile nimănui”, a subliniat Mullin în interviu.

Ilhan Omar a negat orice faptă ilegală, iar avocații ei au cerut „restituirea imediată” a tuturor bunurilor confiscate. Biroul ei nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Cronologia relativă a lui Ilhan Omar

Date semnificative din relațiile anterioare ale deputatei Ilhan Omar, care indică o posibilă căsătorie simulată cu fratele ei.

1981 sau 1982 - Ilhan Omar se naște în Mogadiscio, Somalia. Anul nașterii sale este controversat — există acuzații că s-a întinerit cu un an pentru a se califica ulterior pentru cetățenie ca minoră.

1995 - După patru ani petrecuți într-o tabără de refugiați din Kenya din cauza războiului civil din Somalia, Omar și familia ei emigrează în SUA.

2002 - Omar se căsătorește cu Ahmed Hirsi (dreapta) într-o ceremonie islamică. Au solicitat o licență de căsătorie, dar, a spus ea, „nu am finalizat niciodată cererea și, prin urmare, nu ne-am căsătorit niciodată legal”. Au doi copii.

2009 - Omar se căsătorește cu Ahmed Nur Said Elmi. Dovezile indică faptul că Elmi este fratele ei și că s-a căsătorit cu el pentru ca el să poată locui legal în SUA după ce familia a vrut ca el să plece din Marea Britanie.

2012 - Omar încă locuia cu Hirsi în această perioadă, au declarat martorii pentru Washington Post, iar ei au avut un al treilea copil în acest an. Se pare că Elmi părăsește și ea Minnesota în acest an.

2016 - FBI și Departamentul pentru Securitate Internă investighează acuzațiile că Omar s-a căsătorit cu fratele ei, în timp ce aceasta candidează pentru legislativul din Minnesota.

2017 - Divorțul lui Omar de Elmi este finalizat.

2018 - Omar se căsătorește oficial cu Hirsi. Ea candidează pentru Congres pentru prima dată și câștigă.

2019 - Omar îl părăsește pe Hirsi pentru Tim Mynett, un consultant politic plătit de campania ei. Se căsătoresc în anul următor.

2021 - Un procuror american numit de Biden în Minnesota închide oficial ancheta privind presupusa fraudă în domeniul imigrației a lui Omar.

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