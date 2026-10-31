Un document oficial din Minnesota readuce în atenție unul dintre cele mai controversate episoade din trecutul congresmanei americane Ilhan Omar. Cererea de căsătorie depusă în 2009, obținută de publicația New York Post, arată că numele politicienei a fost corectat de două ori: de la Omar la Elmi și apoi înapoi la Omar. O succesiune de modificări care ridică întrebări serioase și pentru care publicul are dreptul să primească explicații clare.

Documentul nu este o simplă hârtie apărută pe internet, ci o copie certificată de autoritățile din comitatul Hennepin. El apare într-un moment în care autoritățile federale americane verifică din nou informațiile privind identitatea, data nașterii și istoricul imigrațional al congresmanei democrate.

Cererea de licență matrimonială, datată 12 februarie 2009, conține o succesiune de modificări greu de ignorat. Numele Ilhan Omar apare inițial în formular. Ulterior, numele de familie este tăiat și înlocuit cu Elmi, pentru ca o altă corectură să readucă forma inițială.

Cu alte cuvinte, numele viitoarei mirese a fost modificat de două ori pe același document oficial.

Cine a făcut aceste corecturi? De ce a fost introdus numele Elmi? Cine a decis ulterior revenirea la Omar? Sunt întrebări elementare, care nu pot fi înlocuite cu explicații evazive.

Mai mult, formularul conține și o declarație prin care cei doi viitori soți au bifat că nu sunt rude prin sânge sau adopție.

În 2009, Ilhan Omar s-a căsătorit civil cu Ahmed Nur Said Elmi, cetățean britanic. De atunci, asupra acestei căsătorii planează acuzații potrivit cărora bărbatul ar fi fost fratele ei, iar mariajul ar fi avut ca scop facilitarea obținerii unor beneficii de imigrație.

Omar a negat acuzațiile. Întrebată recent, într-un interviu acordat MS NOW, dacă s-a căsătorit cu propriul frate, congresmana a răspuns: „Nu din câte știu”.

Răspunsul nu a pus capăt controversei. Dimpotrivă, în contextul apariției documentului din 2009, întrebările privind identitatea folosită la momentul căsătoriei au revenit în prim-plan.

Trebuie precizat că relația de rudenie dintre cei doi nu a fost demonstrată public printr-o hotărâre judecătorească.

Controversa nu se limitează la căsătorie. Autoritățile americane verifică și informațiile privind data nașterii congresmanei.

Unele documente indică 4 octombrie 1981, în timp ce altele menționează 4 octombrie 1982. Diferența poate avea consecințe juridice, deoarece Omar susține că a devenit cetățean american în anul 2000, la vârsta de 17 ani, prin naturalizarea tatălui său.

Dacă data din 1981 este cea corectă, congresmana ar fi împlinit 18 ani înainte de naturalizarea acestuia. Prin urmare, ar trebui clarificat dacă îndeplinea condițiile legale pentru dobândirea cetățeniei prin această procedură.

Pe 12 octombrie 2026, agenți federali au efectuat o percheziție la locuința lui Ilhan Omar din Washington. Verificările vizează posibile nereguli legate de imigrație și declarații furnizate autorităților.

Nu este prima dată când cazul intră în atenția instituțiilor americane. O investigație anterioară, începută în 2016, a fost închisă în 2021, după ce autoritățile au apreciat că presupusa infracțiune depășise termenul de prescripție. Potrivit relatărilor din presa americană, anchetatorii nu reușiseră nici să îl audieze pe Ahmed Elmi, care revenise în Marea Britanie.

Omar a respins acuzațiile, calificându-le drept atacuri motivate politic și teorii conspiraționiste.

Problema centrală nu este doar existența unor acuzații vechi, ci și apariția unor documente care ridică întrebări concrete despre informațiile furnizate autorităților americane.

Un nume modificat de două ori pe o cerere de căsătorie, neconcordanțele privind anul nașterii și controversa legată de dobândirea cetățeniei sunt aspecte care merită verificate până la capăt.

Ilhan Omar are dreptul să își prezinte explicațiile și să conteste acuzațiile. Dar nici funcția de congresman, nici apartenența politică și nici invocarea unor atacuri politice nu înlocuiesc clarificarea documentelor.