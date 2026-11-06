Andreea Claudia Pirui, cercetată într-un dosar DIICOT privind traficul de droguri și dată în urmărire după ce s-ar fi sustras anchetei, se află și într-un proces de divorț cu soțul său, Sorin Pirui. În paralel, femeia ar fi organizat o nuntă cu un alt bărbat, Răzvan Maxim, eveniment care ar fi avut loc pe 20 septembrie, potrivit informațiilor publicate de Cancan și Clujust.

Conform datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, procesul de divorț a fost înregistrat la Judecătoria Zalău pe 21 ianuarie, iar următorul termen este programat pentru 24 noiembrie. Potrivit aceleiași publicații, Sorin Pirui se află în penitenciar.

Imagini de la nunta Andreei Pirui cu Răzvan Maxim, din Baia Mare, au fost publicate pe TikTok. La petrecere ar fi cântat interpreții Costel Biju și Sandu Ciorbă.

Potrivit procurorilor DIICOT, Andreea Claudia Pirui și un alt inculpat, Daniel Lingurar, s-ar fi sustras urmăririi penale și ar fi determinat un bărbat de 36 de ani, Sergiu Ioan Turcu, să se deplaseze în Olanda pentru a procura droguri de mare risc și substanțe psihoactive.

Deplasarea ar fi avut loc în perioada octombrie-noiembrie 2026, iar scopul ar fi fost distribuirea ulterioară a substanțelor în județele Cluj și Sălaj.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi primit bani, indicații și informații, precum și transportul și cheltuielile necesare deplasării și cazării. Cei doi i-ar fi pus la dispoziție inclusiv suma destinată achiziționării drogurilor.

Andreea Pirui a mai fost condamnată într-un dosar penal. La 3 octombrie 2024, Judecătoria Luduș i-a aplicat o amendă penală de 6.750 de lei pentru conducerea unui vehicul în perioada în care dreptul de a conduce îi era suspendat.

În hotărâre, instanța a reținut infracțiunea prevăzută de articolul 335 alineatul 2 din Codul penal și a stabilit pedeapsa la 135 de zile-amendă, fiecare zi fiind evaluată la 50 de lei. Judecătorii au respins solicitarea inculpatei de amânare a aplicării pedepsei și au avertizat că neplata cu rea-credință a amenzii poate duce la înlocuirea zilelor-amendă neachitate cu zile de închisoare.

Acuzațiile din dosarul DIICOT sunt distincte de condamnarea pronunțată în 2024, iar vinovăția în noua cauză urmează să fie stabilită de instanță.