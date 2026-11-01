Un obiect neidentificat a pătruns duminică, 1 noiembrie 2026, în spațiul aerian al Letoniei, în apropierea granițelor cu Rusia și Belarus, determinând armata să declanșeze o alertă de siguranță pentru populație, potrivit Reuters.

Avertizarea a fost transmisă prin intermediul platformei X, iar cetățenii au fost îndemnați să rămână în interiorul locuințelor și să nu se apropie de eventuale obiecte suspecte căzute la sol.

Potrivit informațiilor comunicate de Forțele Armate Letone, alerta a durat aproximativ 30 de minute. Ulterior, militarii au anunțat că obiectul a părăsit spațiul aerian național, iar măsurile de precauție au fost ridicate.

Incidentul este important în contextul securității regionale, având în vedere proximitatea Letoniei față de Rusia și Belarus și preocupările privind incidentele aeriene de la frontierele NATO.

În mesajul publicat pe platforma X, reprezentanții armatei au avertizat că există o amenințare în spațiul aerian și au recomandat locuitorilor din zona vizată să adopte măsuri de precauție.

„Vă informăm că există o amenințare în spațiul aerian. Dacă observați un obiect care zboară la joasă altitudine sau un obiect suspect, nu vă apropiați de acesta”, a transmis armata, potrivit agenției de presă Reuters.

Avertizarea a vizat în special siguranța civililor. Autoritățile au urmărit evoluția situației, iar populația a fost informată după ce pericolul a fost considerat încheiat.

La aproximativ 30 de minute de la declanșarea alertei, Forțele Armate Letone au anunțat că obiectul nu se mai afla în spațiul aerian al țării. Nu au fost comunicate informații privind identificarea acestuia, originea sau natura sa.

Incidentul are loc într-o perioadă în care statele baltice acordă o atenție sporită securității spațiului aerian. Letonia, Estonia și Lituania, toate membre NATO și ale Uniunii Europene, se învecinează cu Rusia sau Belarus și monitorizează îndeaproape orice încălcare a spațiului aerian.

În ultimele luni, mai multe incidente în care drone militare au ajuns accidental în spațiul aerian al unor state europene au determinat autoritățile să intensifice măsurile de supraveghere.

Un astfel de caz a fost înregistrat în Letonia în martie 2026. Potrivit publicației publice letone LSM, un aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian al țării dinspre Rusia și s-a prăbușit în regiunea Krāslava. Fragmentele aparatului au fost recuperate de echipele de intervenție, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului.

În mai 2026, Forțele Armate Letone au raportat, de asemenea, pătrunderea mai multor drone străine în spațiul aerian național. Armata a anunțat atunci că două aparate s-au prăbușit pe teritoriul țării și că au fost consolidate capacitățile de apărare aeriană de-a lungul frontierei estice.

Poziția geografică a Letoniei face ca orice incident aerian produs în apropierea frontierelor estice să fie tratat cu atenție de autoritățile militare. Războiul din Ucraina și intensificarea atacurilor cu drone asupra infrastructurii rusești din zona Mării Baltice au amplificat riscul unor incidente care pot afecta și statele vecine.

Reuters notează că unele drone militare ucrainene și-au deviat traiectoria și au ajuns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Kievul a susținut că bruiajul electronic rusesc poate afecta navigația acestor aparate, în timp ce Moscova a formulat acuzații privind utilizarea spațiului aerian NATO.

În cazul incidentului de duminică, autoritățile letone nu au atribuit obiectului o anumită origine și nu au confirmat că acesta ar fi fost o dronă.