Președintele Republicii Populare China Xi Jinping nu este interesat de organizarea unui summit trilateral cu Donald Trump și Vladimir Putin pentru discutarea războiului din Ucraina, a declarat președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, după întâlnirea avută vineri, 30 octombrie, la Beijing, cu liderul chinez, conform postului public ARD.

Potrivit acestuia, Xi a considerat că războiul reprezintă un conflict european, iar statele europene trebuie să participe la eventualele negocieri de pace.

Declarațiile lui Steinmeier au fost făcute într-un interviu și relatate de agenția de presă dpa la 1 noiembrie 2026. Discuția are loc în contextul pregătirilor pentru summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat în perioada 18-19 noiembrie, la Shenzhen, unde liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei ar putea avea o întrevedere. Totuși, Ucraina nu ar urma să fie subiectul acesteia.

Frank-Walter Steinmeier a precizat că a discutat direct cu Xi Jinping despre posibilitatea organizării unei întâlniri între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, consacrată conflictului din Ucraina.

Potrivit președintelui german, răspunsul liderului chinez a fost clar. Beijingul nu pregătește un asemenea summit și nu consideră că o reuniune trilaterală dedicată războiului ar fi în curs de organizare.

„Din perspectiva sa, nu există absolut niciun fel de pregătiri pentru un summit privind Ucraina, la care să participe Statele Unite, Rusia și China”, a declarat Steinmeier, potrivit relatării dpa.

Președintele german a mai spus că Xi Jinping a subliniat caracterul european al conflictului și necesitatea implicării statelor europene în procesul de negociere.

„El a subliniat în mod explicit că acesta este un conflict european, iar europenii ar trebui să fie și ei prezenți la masa negocierilor”, a relatat Steinmeier.

Acesta a adăugat că surprinderea liderului chinez a fost vizibilă atunci când i-a prezentat posibilitatea unui summit dedicat Ucrainei.

Posibilitatea unei reuniuni trilaterale a fost discutată în ultimele luni, după ce președintele rus Vladimir Putin a propus o întâlnire cu Donald Trump și Xi Jinping în marja summitului APEC.

Inițiativa Moscovei viza în principal problemele legate de dezarmarea nucleară și controlul armamentului. Propunerea a fost făcută în contextul preocupărilor privind securitatea internațională și relațiile dintre cele trei mari puteri.

Donald Trump s-a arătat deschis față de organizarea unei asemenea întâlniri. Președintele american a precizat însă că discuțiile nu ar trebui să se limiteze la Ucraina, menționând că dezarmarea nucleară reprezintă un subiect important pentru administrația sa.

Potrivit publicației americane Axios, Trump și-a exprimat interesul pentru o reuniune trilaterală în China, în luna noiembrie, cu obiectivul de a discuta reducerea arsenalelor nucleare. Publicația a relatat, de asemenea, că Beijingul nu își exprimase până atunci disponibilitatea pentru organizarea unui asemenea summit.

Poziția prezentată de Steinmeier evidențiază o problemă importantă pentru diplomația europeană: rolul pe care statele europene ar trebui să îl aibă în eventualele negocieri privind încheierea războiului.

Declarația lui Xi Jinping, așa cum a fost relatată de președintele german, sugerează că Beijingul nu consideră potrivită discutarea conflictului exclusiv între Washington, Moscova și Beijing, fără participarea reprezentanților europeni.

Pentru Germania și celelalte state europene, această perspectivă are o importanță deosebită. Războiul din Ucraina are consecințe directe asupra securității continentului, iar eventualele acorduri privind viitorul țării trebuie să țină cont de interesele europene.

De altfel, în timpul vizitei sale în China, Steinmeier a cerut Beijingului să își folosească influența asupra Moscovei pentru a contribui la încheierea conflictului. Germania consideră că relațiile apropiate dintre China și Rusia îi oferă Beijingului posibilitatea de a juca un rol diplomatic mai important.

Reuniunea liderilor APEC este programată pentru 18 și 19 noiembrie 2026, la Shenzhen, în China. Eventuala participare a lui Trump, Putin și Xi Jinping a alimentat speculațiile privind o întâlnire directă între cei trei lideri.

Cu toate acestea, declarațiile lui Steinmeier arată că o eventuală întrevedere nu trebuie confundată cu organizarea unui summit pentru negocierea situației din Ucraina.

Deocamdată, nu există confirmarea unui acord trilateral privind războiul și nici indicii că Beijingul ar pregăti o reuniune consacrată acestui subiect.