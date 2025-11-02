Xi Jinping își consolidează rolul în APEC în contextul relaxării tensiunilor comerciale cu SUA

Summitul anual al Asia‑Pacific Economic Cooperation (APEC) s‑a încheiat vineri, 1 noiembrie 2025, în orașul Gyeongju, Coreea de Sud, cu o declaraţie comună a liderilor celor 21 de economii membre, care subliniază nevoia unei cooperări regionale sporite în faţa provocărilor economice globale.

În paralel, cei doi lideri ai marilor puteri economice – Donald Trump (SUA) şi Xi Jinping (China) – au convenit la începutul summitului asupra unei relaxări a tensiunilor comerciale, ceea ce a influenţat dinamica sesiunilor de lucru.

Liderii APEC au adoptat „Gyeongju Declaration”, un document prin care se recunoaşte faptul că „sistemul comercial global continuă să se confrunte cu provocări semnificative”.

Totodată, în text se menţionează:

„Reafirmăm recunoaşterea noastră comună că un comerţ şi investiţii robuste sunt vitale pentru creşterea şi prosperitatea regiunii Asia‑Pacific”.

Printre priorităţi se numără cele trei direcţii tematice: „Connect, Innovate, Prosper”. APEC+1

Documentul identifică, de asemenea, impactul tehnologiilor transformatoare şi al schimbărilor demografice – în special al inteligenţei artificiale (AI), al declinului natalităţii, al îmbătrânirii populaţiei şi al urbanizării accelerate – asupra pieţelor de muncă şi asupra economiilor din regiune.

Liderii au convenit să sprijine o economie regională mai interconectată, prin facilitarea infrastructurii, comerţului digital, interoperabilităţii investiţiilor şi întăririi lanţurilor globale de aprovizionare.

Evenimentul a fost marcat de o întâlnire pe marginea summitului între Donald Trump şi Xi Jinping, în care s‑a agreat de‑escaladarea războiului comercial bilateral.

În absenţa prelungită a SUA de la unele sesiuni importante, China comunistă a încercat să îşi amplifice rolul de susţinător al comerţului liber şi al stabilităţii lanţurilor de aprovizionare.

În contextul summitului, s‑a evidenţiat faptul că idealul comerţului „liber şi deschis” se confruntă cu tensiuni — şi expresia „free trade” a fost absentă din anumite părţi ale declaraţiei finale.

Pe lângă angajamente generale, liderii au convenit asupra mai multor cadre instituţionale:

un „APEC AI Initiative” pentru susţinerea capacităţii de adoptare a AI;

un „APEC Collaborative Framework for Demographic Changes” pentru a răspunde provocărilor demografice;

au reafirmat sprijinul pentru agenda structurală şi facilitarea investiţiilor în regiune.

susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM‑uri), pe facilitarea comerţului fără hârtie şi pe digitalizarea procedurilor vamale.

Deşi România nu face parte direct din forumul APEC, evenimentele de la Gyeongju reflectă tendinţe majore în comerţul global şi lanţurile de aprovizionare, care pot avea impact şi asupra economiilor europene.

O regiune Asia‑Pacific care evoluează spre restructurarea relaţiilor comerciale şi investiţionale poate modifica centrele de creştere globală, fluxurile de comerţ şi strategiile de lanţuri valorice — aspecte ce trebuie monitorizate şi din perspectiva Bruxelles‑ului şi a statelor membre UE.