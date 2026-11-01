Iranul avertizează Statele Unite că o eventuală reluare a conflictului militar ar putea duce la un război mai lung decât cel precedent, după ce președintele american Donald Trump a făcut noi declarații privind capacitățile nucleare iraniene. Avertismentul a fost transmis duminică, 1 noiembrie 2026, de un purtător de cuvânt al armatei iraniene și relatat de agenția France-Presse (AFP).

Declarația vine într-un moment de tensiune între Washington și Teheran, după ce Trump a afirmat că armata americană a distrus o mare parte din capacitățile nucleare ale Iranului, dar că ar mai exista una sau două instalații de care Statele Unite trebuie să se ocupe. Schimbul de declarații readuce în atenție riscul unei noi confruntări militare între cele două țări.

Mohammad Akraminia, purtător de cuvânt al armatei iraniene, a transmis un avertisment direct administrației americane, într-o declarație preluată de televiziunea de stat din Iran.

„Un nou război ar putea să fie mai lung decât precedentul, iar președintele american nu va fi în măsură să dicteze nici momentul și nici condițiile” în care ostilitățile se vor opri, a declarat oficialul iranian.

Mesajul reprezintă o reacție la noile amenințări formulate de Donald Trump și sugerează că Teheranul nu intenționează să accepte condițiile Washingtonului în cazul unei noi confruntări.

Avertismentul nu este însoțit, în informațiile făcute publice până acum, de detalii privind eventuale operațiuni militare sau de un calendar al unor acțiuni concrete.

Declarațiile președintelui american au fost făcute sâmbătă, 31 octombrie, la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida. Trump a susținut că Statele Unite au eliminat o mare parte din capacitățile militare și nucleare ale Iranului, însă a indicat că ar mai exista una sau două instalații care ar putea deveni ținte.

Liderul de la Casa Albă a menționat în mod explicit Pickaxe Mountain, un complex subteran suspectat că ar avea legătură cu programul nuclear iranian.

„Ne-am ocupat de programul lor nuclear. Mai trebuie să ne ocupăm de unul sau două obiective, dar putem face asta în zece minute”, a declarat Trump, potrivit relatărilor presei internaționale.

Președintele american a afirmat că o eventuală operațiune ar putea fi desfășurată rapid. Totuși, el a precizat că Washingtonul nu se grăbește să lanseze noi atacuri, în condițiile în care negocierile cu Teheranul continuă.

Autoritățile iraniene au negat că la Pickaxe Mountain s-ar desfășura activități nucleare. Prin urmare, statutul exact al instalației și natura activităților desfășurate acolo rămân subiecte de dispută.

În paralel cu declarațiile lui Trump, administrația americană a transmis că o soluție diplomatică rămâne posibilă.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă că președintele american nu luase încă o decizie privind lansarea unor noi lovituri asupra Iranului. Rubio a precizat că Statele Unite ar fi deschise unei înțelegeri diplomatice.

„Dacă există o soluție diplomatică, am fi deschiși la ea”, a afirmat secretarul de stat, potrivit relatărilor presei internaționale.

Poziția Washingtonului indică faptul că, deși opțiunea militară rămâne pe masă, administrația americană nu a anunțat oficial reluarea operațiunilor.

Avertismentul Teheranului trebuie privit în contextul confruntării militare începute la 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului. Operațiunile au vizat infrastructura militară și instalațiile nucleare, iar liderul suprem iranian de la acea vreme, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în urma atacurilor.

Iranul a răspuns prin lansarea unor rachete și drone asupra unor obiective israeliene și a unor instalații militare americane din regiune. Conflictul s-a extins și în alte zone ale Orientului Mijlociu, implicând grupări susținute de Teheran din Liban și Yemen, potrivit agenției AFP.

La 7 aprilie, Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni. Ulterior, pe 14 iunie, cele două state au ajuns la un acord intermediar, mediat de Pakistan, care prevedea încetarea ostilităților pentru 60 de zile și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Înțelegerea nu a eliminat însă divergențele dintre cele două părți. Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations – CFR) arată că au continuat acuzațiile reciproce privind încălcarea acordului, iar negocierile pentru o soluție pe termen lung au rămas dificile.

Mesajele transmise duminică de oficialii iranieni indică faptul că Teheranul pregătește un răspuns amplu în cazul unor noi atacuri.

Ministrul iranian al Apărării, Mehrdad Akhlaghi, a avertizat că orice agresiune împotriva țării va primi un răspuns „proporțional, decisiv și cu impact”, potrivit televiziunii de stat.

La rândul său, Hossein Mohebbi, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, a susținut că un eventual conflict cu Statele Unite nu ar avea limite geografice.

Declarațiile vin în completarea avertismentului armatei iraniene și transmit că autoritățile de la Teheran iau în calcul posibilitatea unei confruntări care să depășească granițele Iranului.

Deocamdată, Statele Unite nu au anunțat oficial reluarea atacurilor, iar administrația Trump nu a confirmat existența unei decizii privind lovituri militare suplimentare.

În același timp, menționarea unor instalații nucleare care ar putea deveni ținte și avertismentele repetate ale oficialilor iranieni mențin ridicat nivelul de tensiune.