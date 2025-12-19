Dependența de picături de nas :Cum se tratează rinita medicamentoasă

Pentru mulți oameni, sticluța cu picături de nas a devenit un accesoriu indispensabil, la fel de important ca telefonul sau cheile de la casă. O au pe noptieră, în geantă, în buzunar și în mașină. Panica se instalează instantaneu dacă uită să o ia cu ei sau dacă recipientul se golește. Ceea ce a început ca un tratament inofensiv pentru o răceală banală, menit să dureze 5-7 zile, s-a transformat într-o luptă de luni sau ani de zile pentru a putea respira. Această condiție are un nume medical: rinita medicamentoasă. Nu este o simplă obișnuință, ci o afecțiune reală, o formă de dependență fizică a mucoasei nazale față de substanțele decongestionante, care prinde pacientul într-un cerc vicios epuizant.

Majoritatea spray-urilor nazale comerciale (care se eliberează fără rețetă) conțin substanțe precum xilometazolina, oximetazolina sau nafazolina. Acestea sunt vasoconstrictoare puternice. Când sunt pulverizate în nas, ele acționează instantaneu prin contractarea (strângerea) vaselor de sânge din mucoasa nazală. Rezultatul este reducerea volumului mucoasei și eliberarea căilor respiratorii. Efectul este spectaculos și rapid, ceea ce explică popularitatea lor.

Problema apare la utilizarea prelungită (peste 7-10 zile). Mucoasa nazală se obișnuiește cu medicamentul și dezvoltă o toleranță. Mai mult, atunci când efectul medicamentului trece, vasele de sânge nu revin la dimensiunea normală, ci se dilată și mai mult decât înainte, ca un elastic întins prea tare care revine violent. Acest fenomen se numește efect de rebound. Nasul se înfundă mai rău decât era inițial. Pacientul simte nevoia să folosească din nou spray-ul pentru a respira, iar intervalele de "respirație liberă" devin din ce în ce mai scurte. În timp, mucoasa nazală se degradează, se usucă, apar cruste, sângerări și pierderea mirosului.

Primul pas către vindecare este recunoașterea problemei și înțelegerea faptului că spray-ul nu mai este soluția, ci cauza. Întreruperea bruscă este adesea prea dificilă din cauza senzației de sufocare care urmează. De aceea, este necesară o strategie medicală de "înțărcare" a nasului.

Evaluarea stării mucoasei și a cauzelor subiacente (poate exista o deviație de sept sau o rinită alergică care a declanșat nevoia inițială) este crucială. Un consult la ORL în Iași (sau în orașul în care vă aflați) este punctul de plecare obligatoriu. Medicul ORL-ist va inspecta fosele nazale (rinoscopie) pentru a evalua dimensiunea cornetelor nazale (structurile care se umflă) și gradul de afectare a mucoasei. De asemenea, în rețeaua noastră, pacienții pot beneficia de expertiză ORL și în centrele din Rădăuți și Vatra Dornei.

Tratamentul standard constă în înlocuirea treptată a vasoconstrictoarelor cu spray-uri nazale pe bază de corticosteroizi. Acestea nu desfundă nasul instantaneu (ceea ce necesită răbdare din partea pacientului), dar acționează profund, reducând inflamația cronică și permițând mucoasei să se vindece și să se dezumfle natural. În paralel, se folosesc soluții saline hipertonice și, uneori, antihistaminice.

În cazurile vechi, de ani de zile, mucoasa nazală poate fi transformată ireversibil (hipertrofie de cornete inferioare), devenind un țesut fibros care nu mai răspunde la tratament medicamentos. În această situație, singura soluție pentru a reda respirația este o intervenție minim invazivă numită turbinoreducție (micșorarea cornetelor). Aceasta se poate realiza modern cu radiofrecvență sau laser, este o procedură rapidă, care nu necesită tamponament nazal dureros și care oferă rezultate spectaculoase pe termen lung, eliberând pacientul definitiv de dependența de sticluță.